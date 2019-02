Nóg een nieuwigheid in ‘The Voice van Vlaanderen’: Koen Wauters met baardje MVO

08 februari 2019

00u00 0 TV Tijdens de uitzending van de '30 Jaar VTM'-show vorige week ging de coupe van Koen Wauters (51) met alle aandacht lopen. En in de nieuwe afleveringen van 'The Voice' is dat opnieuw het geval, want daarin is de zanger van Clouseau te zien met een baardje.

Wie Koen graag zelf wil spotten met zijn 'nieuwe' gezichtsbeharing, is er wel aan voor de moeite, want de opnames van 'The Voice' werden al meer dan een half jaar geleden ingeblikt.