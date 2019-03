Nog één maand tot de première van ‘Game Of Thrones’: dit is wat we al weten MVO

15 maart 2019

14u18 0 TV Nog één maand voor we de eerste aflevering van het allerlaatste seizoen ‘Game Of Thrones’ te zien krijgen op 14 april. Hoewel de programmamakers het plot van de show een goed bewaard geheim hebben gehouden, weten we toch al een paar belangrijke dingen...

1. De exacte duur van de afleveringen

Zender HBO maakte de exacte duur van elke aflevering al bekend. Het seizoen telt in totaal zes episodes, die langer worden naarmate het verhaal vordert. De meesten zullen meer dan een uur duren.

Aflevering 1: 54 minutes

Aflevering 2: 58 minuten

Aflevering 3: 60 minuten

Aflevering 4: 78 minuten

Aflevering 5: 80 minuten

Aflevering 6: 80 minuten

2. Er gaan koppen rollen

Oké, dit is op zich geen verrassing voor grote fans van het programma. Die zijn ondertussen al wel wat gewend. Maar HBO bevestigde in verband met seizoen 8 zwart op wit dat we van onze sokken geblazen zullen worden: “Meerdere hoofdpersonages zullen sterven in het laatste seizoen”, klinkt het vastbesloten. “Sommigen zullen erg verrassen.” Kortom: niemand is veilig.

3. George R. R. Martin had het zich anders voorgesteld

“Uiteraard zou ik willen dat ik de boeken eerder had afgemaakt, ik had nooit verwacht dat de show me voorbij zou steken,” aldus auteur Martin. ‘A Dance With Dragons’ eindigt met de cliffhanger van de moord op Jon Snow. Die laatste is in de tv-serie al uit de dood opgestaan, en de ‘Ice and Fire’-saga zal dus ook op tv voor de eerste keer tot een finale conclusie komen, in plaats van op papier. Martin weet zélf niet hoe de tv-serie zal aflopen, want hij heeft de scripts niet gelezen. Het zijn uiteindelijk dus voornamelijk andere schrijvers die een einde aan zijn geesteskind hebben gebreid.

“Ik heb nog niets gelezen en ik heb geen tijd gehad om de set te bezoeken, want ik was aan mijn volgende boek aan het werken. Ik weet van bepaalde dingen die ze gepland hebben met de belangrijkste personages, maar wat er met de kleinere rolletjes gebeurt, heb ik volledig aan hen overgelaten. En, uiteraard, ze zijn me al enkele jaren voorbij wat het verhaal betreft, er zullen dus enkele belangrijke verschillen zijn tussen hun show en mijn boeken.”

4. Grootste gevechtsscène ooit

Afsluiten met een knaller, zo dachten ze bij ‘Game Of Thrones’. Het laatste seizoen toont de langste gevechtsscène ooit in de geschiedenis van het programma. Het duurde 55 dagen om alles in te blikken, en dat was tevens ook de langste shoot tot nu toe. Ter vergelijking, de tot nu toe langste scène - ‘the Battle of the Bastards’ - duurde 25 dagen om te filmen en toonde 500 acteurs, 70 paarden en 65 stuntmannen. Geen wonder dat ‘Game Of Thrones’ de duurste tv-show ooit is: per aflevering kost het laatste seizoen gemiddeld 15 miljoen dollar aan productiekosten.

5. Daenerys doet gekke dingen

Of dat doet actrice Emilia Clarke toch vermoeden. “Het was verschrikkelijk, ik ben nog altijd onder de indruk van die laatste scènes”, zei ze na afloop van de opnames. “Ik voelde me een wrak. Alleen al het feit dat ik nu weet hoe Daenerys herinnerd zal worden door fans... De laatste afleveringen zullen zeker een bepaalde bijsmaak geven aan wie het personage was.” Wat ze daarmee bedoelt? “Ik doe allemaal vreemde dingen. Je zal wel zien wat ik bedoel als je de aflevering bekijkt.”

6. Er komt een prequel

Na ‘Game Of Thrones’ is het nog niet vollédig gedaan met de franchise. George R.R. Martin werkt samen met de makers van het programma aan een prequel die zich honderden jaren voor de gebeurtenissen in de huidige serie zal afspelen. Naomi Watts is bevestigd als één van de hoofdrolspelers.

7. We krijgen géén happy end

Daarvoor waarschuwt Peter Dinklage. “Er zit een twist in die je nooit zal zien komen, ik had het ook nooit verwacht. Maar één ding is zeker: hoop niet op een happy end.” Dinklage vertolkt al 7 seizoenen lang de rol van Tyrion Lannister. “Voor mijn personage eindigt het heel mooi, of het nu tragisch zal zijn of niet,” vertrouwt hij het publiek toe. “Het is een goed geschreven einde.” Hij prijst schrijvers Dan Weiss en David Benioff dan ook voor hun prestatie. “Het worden volgens mij de beste 6 afleveringen in de geschiedenis van tv. Hou je maar klaar, want het wordt een wilde rit, met verhaallijnen die je nooit had zien komen. Ze hebben het fantastisch laten eindigen, beter dan ik ooit verwacht had. Geloof me, er staat jullie wat te wachten.”

8. Drinken is toegestaan

Dé trend naar aanloop van het laatste seizoen is het ontwerpen van drankspelletjes. Iemand gewond? Nippen van je drankje. Iemand dood? Een shot. Achteraf nog naar huis rijden is niét toegestaan.

9. Waar kijken?

In België kan je - legaal - naar ‘Game Of Thrones’ kijken op Telenet Play en Play More. De afleveringen verschijnen er in realtime, dus gelijktijdig met de Amerikaanse versies.

10. Wanneer is het écht gedaan?

Op 19 mei 2019 wordt de zesde en aller-allerlaatste aflevering van ‘Game Of Thrones’ uitgezonden. Tegen dan zullen we weten wie op de Iron Throne terechtkomt - als iemand het überhaupt overleeft.