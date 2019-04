Nog 7 dagen tot ‘Game Of Thrones’. De acteurs getuigen over geschifte beveiliging: “We hadden zelfvernietigende scripts” Spoiler alert? Daar wisten ze op de set wel iets op Melissa Van Ostaeyen

Op zondag 14 april gaat het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ in première. Wij tellen deze week af naar de première van de langverwachte achtste reeks, met vandaag deel 1: alle details over de strenge beveiliging van de productie.

TV “Ik weet nog dat ik tijdens de opnames van het eerste seizoen een papieren script mee naar huis kreeg, dat dan uiteindelijk door al mijn huisgenoten gelezen en doorgegeven werd”, bedenkt Iain Glen (57), de acteur die Ser Jorah Mormont vertolkt in ‘Game Of Thrones’, zich. “Die goeie oude tijden zijn nu lang vervlogen!” Wij spraken de acteurs uit de reeks over de strenge beveiliging van het achtste seizoen.

Er zijn weinig beter bewaarde geheimen dan dat van de ontknoping van het laatste ‘Game Of Thrones’-seizoen. Zelfs in de trailers voor het programma wordt niets prijsgegeven over de verhaallijn. Zelfs de acteurs, die tot de weinige mensen behoren die wel degelijk weten wat er te gebeuren staat, zijn tot geheimhouding gezworen. Hoewel ze strikt onder contract staan op dat gebied, vertrouwen de schrijvers van het programma hen toch niet volledig, zo zeggen ze zelf.

Zelfvernietigend

“We hebben een speciale app op onze telefoon”, zo legt Gemma Whelan (37) uit. Zij speelt Yara Greyjoy in de serie. “Die is beveiligd met wel drie verschillende toegangscodes, waaronder uiteraard een vingerafdruk. Via die app krijgen we onze scripts digitaal, want papieren scripts krijgen we niet meer. We krijgen alleen ons eigen deel van het script, dus de rest van het verhaal komen we ook niet te weten. Die scripts zijn trouwens een zelfvernietigend. We kunnen ze niet opslaan op een andere locatie, en als we een bepaalde scène hebben opgenomen verdwijnen ze vanzelf van de app. Poef, weg!”

“Een papieren script bestaat ondertussen al een tijdje niet meer”, beaamt Glen. “Veel te riskant, want je zou het zomaar ergens kunnen laten liggen. Het mee naar huis nemen van papieren notities, daar is al helemaal geen sprake meer van. Alles digitaal, dus! Dat veroorzaakte wel wat frustratie bij de acteurs, vooral bij de oudere generatie. (lacht) Tussen ons gezegd en gezwegen, Peter (Dinklage, nvdr) was daar het ergst in. Vroeger was dat helemaal geen probleem, omdat niemand verwacht had dat ‘Game Of Thrones' zo populair zou worden. Ik nam mijn scripts gewoon mee naar huis! Daar liet ik ze rondslingeren op de salontafel, waarop mijn familie ze ook stuk voor stuk een keer doornam en onderling besprak. Mijn vrienden vroegen dan: mag ik het ook eens lezen? Tuurlijk dat! Nu is dat wel even anders...”

Nep-scènes

Er gaan ook hardnekkige geruchten de ronde dat de schrijvers meerdere eindes voor de show verzinnen, en ook de valse versies verspreiden. Ze laten de acteurs extra scènes opnemen, zodat ook zij niet weten welke beelden nu écht gebruikt zullen worden in het eindresultaat. Wanneer we Emilia ‘Daenerys’ Clarke (32) ernaar vragen, blijft ze bewust cryptisch. “Tja... Weet je, het punt is, dat als ze dat zouden doen, ze het niet tegen ons zouden zeggen, snap je? Wij hebben er inderdaad geen idee van.”

Constante onzekerheid

Rory McCann (49), die de krijger The Hound speelt in de serie, vertelt over de constante vrees dat je personage wel eens zou kunnen sterven. “Het ding is, sommige acteurs wisten pas dat hun personage zou sterven op de dag dat hun sterfscène gefilmd werd”, legt hij uit. “Omdat de schrijvers soms uit het niets een inval kregen: ‘Oh, zou het niet interessant zijn als er iemand doodging’. Ze verzonnen dat gewoon ter plekke! Er was dus een constante angst onder alle medewerkers dat het wel eens hun laatste dag op de set zou kunnen zijn, zeker wanneer er een grote vechtscène aankwam. Leuk nieuws om ‘s morgens te krijgen, niet? ‘Hey, vandaag gaan we filmen hoe jij aan je eind komt!’ Ik weet nog dat ik zelf achterdochtig was toen de kostuumafdeling een pleistervorm van mijn gezicht kwam maken. Zo’n dingen gebruiken ze om een replica van je hoofd in elkaar te knutselen, zeg maar, om het afgehakt op een stok te zetten, bijvoorbeeld. (lacht) Dus toen had ik even schrik dat ik eruit zou liggen, maar nee, ik heb het tot het laatste seizoen gehaald.”

Blijven polsen

“Mensen blijven polsen naar spoilers”, knikt McCann empathisch wanneer we hem ernaar vragen. “Ergens moeten ze wéten dat we hen niks gaan vertellen, maar er was bijvoorbeeld een moment in de serie waarop het leek dat mijn personage dood was. Wanneer ik over straat liep, riepen fans me na: ‘Lééf jij nog of ben je dood?’ Ik kon niet veel meer terugroepen dan f**k off!” (schatert) “Wat dachten ze dat ik zou zeggen? ‘Ah, kom maar eens mee, dan pakken we een pint en leg ik je alles uit’?”

Maar het gaat verder dan alleen fans. Zelfs hun eigen familieleden mogen geen lucht krijgen van het plot. “Ze vragen er gewoon niet meer naar”, haalt Liam Cunningham (57), die we kennen als Ser Davos, de schouders op. “Ze wéten dat we onder contract staan en dat we geen woord mogen reppen, dus onze vrienden en familieleden hebben zich erbij neergelegd.”

“Waarom zou je het eigenlijk wíllen weten?”, vraagt Nikolaj Coster-Waldau (48), die Jaime Lannister vertolkt, zich dan weer af. “Dan is heel de kijkervaring toch om zeep? Zou jij nog met dezelfde spanning naar een voetbalwedstrijd kijken als je de uitslag al wist? Dit is toch net hetzelfde. Dus laten we allemaal maar blij zijn dat we het niet weten, we komen er binnenkort snel genoeg achter”, besluit hij.