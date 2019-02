Nog 67 dagen: wie vanaf nu élke dag een aflevering ‘Game Of Thrones’ kijkt, is net op tijd klaar voor het laatste seizoen MVO

06 februari 2019

10u00 0 TV Nog maar 67 dagen voor het achtste en laatste seizoen van HBO-serie ‘Game Of Thrones’ van start gaat. Toevallig zijn er tot dusver ook 67 afleveringen van de serie beschikbaar. De boodschap? Bingewatchen, dus!

Wie nog graag alle afleveringen van ‘Game Of Thrones' bekijkt voor het laatste seizoen van start gaat, begint daar best vandaag aan! Als je vanaf nu elke dag één aflevering kijkt ben je tegen de première van seizoen 8 op 14 april 2019 helemaal bijgebeend.

Telenet, het platform dat in ons land de grootste HBO-series aanbiedt, stelde zelfs een kalender op om je vooruitgang te volgen. Of je de show nu nog niet hebt gezien, of je gewoon alles opnieuw wil kijken om weer helemaal mee te zijn - het is immers alweer een jaar geleden dat we nog nieuw materiaal te zien kregen - dit is het moment. Winter is coming.