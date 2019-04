Nog 6 dagen tot ‘Game of Thrones’: waarom de serie zo verdomd succesvol is Tine Kintaert

09 april 2019

13u20

Bron: Forbes, The Conversation 2

Op zondag 14 april gaat het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ in première. Wij tellen deze week af naar de première van de langverwachte achtste reeks, met vandaag deel 2: een verklaring voor het succes van de reeks.

TV Nu zondag 14 april zullen miljoenen mensen afstemmen op betaalzenders als HBO - of Play (More) bij ons - voor de première van het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’. Om nog maar te zwijgen van de miljoenen anderen die de aflevering in de dagen daarna illegaal zullen downloaden en bekijken. De reeks is sinds haar start in 2011 razend populair geworden - we kunnen misschien zelfs spreken over de populairste productie ooit. Maar hoe is de serie erin geslaagd om zoveel kijkers aan te trekken én ze in haar ban te houden?

1. Escapisme

Een van de grootste redenen waarom ‘Game of Thrones’ zo verdomd succesvol is, is dat ze inspeelt op een basisbehoefte van zowat ieder mens: escapisme, oftewel het tijdelijk ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. En niets doet dat zo goed als een portie pure fantasy. De serie laat de kijker toe om helemaal op te gaan in de wereld van Westeros en zo even die zagende schoonmoeder, die relatieproblemen of die lastige situatie op het werk te vergeten.

2. Heerlijk complex

De reeks biedt overigens niet zomaar wat fictie: het gaat om fantasy van de bovenste plank. Of zoals hoofdrolspeler Kit Harington (Jon Snow) het zelf omschrijft: ‘hoogwaardig escapisme’. “De financiële crisis heeft de wereld voor veel mensen moeilijker gemaakt. Mensen willen dus niet constant naar dramaseries kijken. Ze willen investeren in kwalitatief escapisme”, liet hij enkele jaren geleden optekenen.

Met ‘hoogwaardig’ doelt hij dan op de complexiteit van het Spel der Tronen: “Deze serie biedt geen eenvoudig escapisme, het is niet makkelijk om de verhaallijnen te volgen”, aldus Harington. Met andere woorden: de serie biedt de kijker zowat de beste fictieve wereld die voor handen is. Niet zomaar ‘jongen ontmoet meisje’-verhalen, maar diepgaande, ingewikkelde kronieken met talloze nuances, zoals de verschillende vreemde talen. Het gecompliceerde script houdt de aandacht van zelfs het meest pientere brein vast; je moet echt moeite doen en geëngageerd blijven om de draad niet kwijt te raken. De vele stambomen die online circuleren en alle familiebanden in een duidelijk (nou ja) overzicht gieten, zijn echt niet overbodig. Zelfs nu sommige huizen - zoals House Tyrell - na zeven seizoenen volledig uitgeroeid zijn.

3. Onvoorspelbaar

De vele personages en hun complexe verhaallijnen maken dat het geheel ook erg onvoorspelbaar wordt. De algemene Hollywoodregel luidt dat de goeden moeten overwinnen, maar ‘Game of Thrones’ heeft dat concept zonder pardon bij het groot huisvuil gezet. De productie heeft met scenes als The Red Wedding al meermaals bewezen dat geen enkele persoon in Westeros vrijgesteld is van een gruwelijk/bloederig einde. Kinderen op de brandstapel? Check. Afgehakte genitaliën? Eveneens check. Verscheurd worden door je eigen honden? Dubbel check. Of ook maar iémand het laatste seizoen overleeft, valt nog af te wachten.

4. Sex sells

Complexiteit is één ding, maar met een intellectuele uitdaging alleen hou je geen publiek aan de buis gekluisterd. ‘Game of Thrones’ wisselt de hersengymnastiek gelukkig af met een substantiële dosis seks en geweld. Twee dingen waar mensen nu eenmaal graag naar kijken, of ze dat nu willen toegeven of niet. En ook humor ontbreekt niet in het recept: de vele praatscènes zijn doorspekt met snedige opmerkingen, woordspelingen en op tijd en stond een leuke knipoog.

5. Verbazend realistisch

Ondanks de draken en de ijszombies vindt ‘Game of Thrones’ toch redelijk wat weerklank in de realiteit. Oorlog, plottende politici, socio-economische kloven en een fragiele economie zijn jammer genoeg geen ver-van-ons-bed-show. Soms zijn de verwijzingen naar onze wereld zelfs redelijk frappant: de ‘winterse dreiging’ van de White Walkers kan je perfect vergelijken met de klimaatverandering. En we moeten vermoedelijk geen tekening maken bij de symboliek van ‘the Wall’. Op die manier waarschuwt de show dat we moeten opletten dat we zelf niet terug wegglijden in een middeleeuwse wereld als Westeros.

‘Game of Thrones’ is ook verbazend politiek correct. Dan hebben we het natuurlijk niet over het verhaal zelf - waaronder veel misbruik en verkrachtingen - maar wel over de manier waarop het gebracht wordt. De brute gebeurtenissen worden steeds met een ondertoon van sympathie en medelijden gebracht. En de personages zelf zijn eveneens politiek correct: alle soorten geslachten, rassen, culturen en seksuele oriëntaties passeren de revue. Hoeveel shows kunnen zeggen dat een personage als Tyrion - waarschijnlijk een van de intelligentste figuren in Westeros - écht gelijk is aan al de rest in het verhaal? Niet veel, denken wij dan.

6. Powervrouwen

‘Game of Thrones’ heeft nooit meegedaan aan archetypische personages: niemand is enkel zwak of sterk, niemand is 100 procent goed of slecht. Zo maakt Daenerys regelmatig bedenkelijke beslissingen en kan zelfs Cersei op enige sympathie rekenen - ze is tenslotte een moeder die al haar kinderen verloor. De figuren maken fouten en evolueren, iets wat vooral baanbrekend is als het over de vrouwelijke personages gaat. Ze zijn misschien zelfs diverser en krachtiger dan de mannen in het verhaal - een zeldzaam iets in de film- en tv-wereld.

Daenerys Targaryen, ook wel Khaleesi genoemd, is hier het beste voorbeeld van. Het eerste seizoen was ze niet veel meer dan een pion in het spel van haar broer Viserys en werd ze verplicht om te trouwen met een beruchte Dothraki-heer, maar dat juk gooide ze al snel van zich af. Intussen is ze uitgegroeid tot een van de machtigste heersers in Westeros - inclusief enkele draken -, en maakt ze een stevige kans op de IJzeren Troon.

7. Slimme organisatie

Dat alles maakt het geheel tot een verdomd goede serie, maar we mogen daarbij ook de genialiteit van HBO niet vergeten. Het zou de eerste keer niet zijn dat een geweldige reeks of film ten onder gaat aan een slecht beleid of povere marketing. De eerste seizoenen pakte de betaalzender het zeer traditioneel aan: de afleveringen waren eerst enkel op hun platform te zien, en dan werden de uitzendrechten achteraf verkocht aan andere zenders over heel de wereld. Het probleem was dat heel wat fans de serie vaak pas maanden na Amerika te zien kregen, wat voor weinig verbondenheid zorgde. En daarnaast merkte HBO ook al snel dat mensen dat euvel maar al te vaak oplosten door illegaal te downloaden. Om zoveel mogelijk inkomsten te garanderen, gooide de zender het na een paar seizoenen over een andere boeg. Voor elk seizoen maken ze nu al afspraken met andere betaalzenders overal ter wereld, zodat de reeks in zoveel mogelijk landen op hetzelfde moment in première gaat. En dat is waarom de ‘Game of Thrones’-koorts in België nu even hoog oploopt als in de States.

‘Game of Thrones’ is nu zondag 14 april te zien via Play (More) van Telenet.