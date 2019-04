Nog 5 dagen tot ‘Game of Thrones’. Onze redactrice bracht een bezoek aan de set: “Er is heel veel budget opgegaan aan zout en strooiwagens” Kristien Gijbels

10 april 2019

15u00

Bron: Dag Allemaal 0

Op zondag 14 april gaat het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ van start, dat bij ons te zien is via Telenet Play (More). Wij tellen deze week af naar de première van de langverwachte achtste reeks, met vandaag deel 3: onze Hollywood-redactrice Kristien Gijbels bracht een setbezoek aan de meest beveiligde productie ter wereld.

TV Scripts die zichzelf na één dag vernietigen, politie-agenten die op de set rondlopen en fans die niet verder dan 300 meter van de ingang raken... Met het achtste en allerlaatste seizoen van ‘Game of Thrones’ in aantocht, deden de makers nooit zó hard hun best om niets van het verhaal te lekken. Toch mochten wij een kijkje nemen op de set. Wel pas nadat we een geheimhoudingsovereenkomst van 12 pagina’s ondertekenden.

Op 14 april is het zover, dan gaat het achtste seizoen van ­‘Game of Thrones’ in première. De fantasyreeks sluit af met zes lange afleveringen, waar de halve wereldbevolking reikhalzend naar uitkijkt. En eindelijk mogen wij vertellen dat we er vorig jaar in februari bij waren op de set in Belfast. We kregen er Winterfell, Castle Black en zelfs de interieurs van Dragonstone en King’s Landing te zien, maar niet vooraleer onze tassen nauwkeurig werden doorzocht en de camera’s op onze smartphones werden afgeplakt. Een veiligheidsagent week twee dagen geen moment van onze zijde.

Drones

“Die beveiliging is echt nodig”, zegt Robert Boake, de location manager. “Er is hier voltijds politie op de set en ’s avonds hebben we zelfs dubbel zo veel veiligheidsmensen rond­lopen. We worden constant belaagd door pottenkijkers. Sommigen deinzen er ook niet voor terug om drones in te zetten, waarmee ze ongegeneerd beelden schieten. Gelukkig hebben we een geweldig team dat de eigenaars van die drones te pakken krijgt, nog voordat ze hun beeld­materiaal op het internet kunnen verspreiden.”

Bij de eerste set wordt al meteen duidelijk dat het menens is. We zijn in Winterfell, het kasteel van de Starks. We kijken er onze ogen uit, maar meer dan eens krijgen we te horen: “Dat heb je niet gezien.” ­Winterfell ligt op het domein van een landbouwer. Volgens Robert Boake is de boerenfamilie Higgins zo’n beetje familie geworden. “We mogen hier al acht jaar ons ding doen, dat is ongezien in de tv-wereld. We zitten hier 7 dagen op 7, met zowel een dag- als nachtcrew. En de Higginses hebben er nooit moeilijk over gedaan.”

IJskoud

Drie kwartier ten oosten van ­Winterfell bevindt zich in het dorpje Magheramorne een kalksteengroeve. Daar werd Castle Black gebouwd. Ook de fameuze Wall staat er - ­samen met de lift - al meer dan acht jaar. “Die lift werkt ook echt”, aldus ­Robert. “We gebruikten die in de eerste twee seizoenen. Daarna ­hebben we de Wall in de studio ­nagebouwd. Deze set hier in de steengroeve is trouwens één van de meest iconische uit de reeks, want veel personages zijn hier gestorven.”

Wat meteen opvalt, is dat het ijskoud is in Castle Black. “Ja, de leidingen bevriezen geregeld, en dan kan niemand de toiletten gebruiken”, zegt de location manager. “We hebben ook al dikke lagen sneeuw gehad, die we zo snel mogelijk weer weg moesten krijgen. Echte sneeuw ziet er geel uit op het scherm, dus daar zijn we niks mee. We moesten lokale boeren inhuren om de sneeuw met warm water weg te krijgen, maar daar werd de grond zo glad van, dat onze vrachtwagens van de weg gleden. Een groot deel van ons budget is dan ook naar zout, strooiwagens en verwarming moeten gaan, zodat we de opnamen konden voortzetten.”

Luxe is op deze set dus ver te zoeken. In geen velden of wegen valt er ook maar één trailer te bespeuren. “We hebben een aantal tentjes staan waarin de acteurs zich kunnen ­komen opwarmen, maar daar is ook alles mee gezegd.”

Likje verf

Production designer Deborah Riley is één van de belangrijkste medewerkers van ‘Game of Thrones’. De architecte is verantwoordelijk voor de opbouw en afbraak van alle sets. Oude moeten plaatsmaken voor nieuwe. “Bijna alles moet recycleerbaar zijn”, zegt ze. “Bij elke muur kijken we of we die voor iets anders kunnen gebruiken. Een likje verf kan dan veel doen. Het is een heel gedoe om alle puzzelstukjes in elkaar te doen vallen, maar wanneer het lukt, is dat een fantastisch gevoel. En het is een stuk gemakkelijker wanneer we níet op locatie moeten filmen. Zo was het afzien om in Dubrovnik te werken. We hebben de hele stad moeten lamleggen én ervoor moeten zorgen dat niemand iets van het verhaal kon lekken. Dat we nu zo veel in onze studio in Belfast kunnen draaien, is dan ook een hele opluchting.”

Sprakeloos

Deborah Riley zegt dat ze de druk om bigger and better te gaan eens zo zeer voelt. “Dit is het belangrijkste seizoen, de verwachtingen zijn enorm.” En net als alle andere crewleden is ze onder de indruk van de verhaallijn. “Ik lees het script altijd twee keer: eerst als fan, dan als iemand die voor ‘Game of Thrones’ werkt”, zegt ze. “Ik was sprakeloos, maar ben dan meteen aan de slag gegaan. En hierna is het... gedaan. Het wordt bijzonder emotioneel om afscheid te nemen van de mensen met wie je jaren zo nauw hebt samengewerkt.”

Welk einde?

De tv-serie heeft de boekenreeks van George R.R. Martin al even geleden ingehaald. Zijn laatste boek ‘A Dance with Dragons’ eindigt namelijk met de moord op Jon Snow. In de serie is die alweer uit de dood opgestaan. Of de showrunners de hulp van George R.R. Martin hebben ingeroepen om het laatste seizoen te schrijven? Daar wil senior vice president Mara Mikialian liever niet op ingaan. Behalve: “Laten we zeggen dat we niet weten of de eindes met elkaar zullen overeenkomen. George kan nog alle kanten op met zijn boeken. Hij heeft z’n einde al aan de seriemakers verklapt, maar voor de kijker is het afwachten of dat overeenstemt met ons slot.”