Nog 4 dagen tot ‘Game Of Thrones’: dit zijn de gekste fantheorieën én de harde feiten

Op zondag 14 april gaat het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ van start, dat bij ons te zien is via Telenet Play (More). Wij tellen deze week af naar de première van de langverwachte achtste reeks, met vandaag deel 4: de populairste fantheorieën.

TV Nog even en we kunnen weer genieten van ‘Game Of Thrones’. Het programma komt na dit seizoen tot een einde, dus fans zijn al volop aan het speculeren over de afloop van het verhaal. Wie zal er uiteindelijk op de IJzeren Troon terechtkomen? Dit zijn de gekste, maar ook de interessantste fantheorieën - en natuurlijk ook de harde feiten - op een rij!

1. Cersei haalt het tot in de finale

Cersei Lannister, die aan het einde van seizoen 7 op de IJzeren Troon zat, haalt het hoogstwaarschijnlijk tot in de laatste aflevering van seizoen 8. Actrice Lena Heady, die de rol vertolkt, liet tijdens een interview vallen dat “iedereen aan het huilen was tijdens het lezen van het finale script”. Dat betekent, gezien de hoge beveiliging op de set, dat zij zelf ook in die laatste scènes zit. Acteurs krijgen namelijk al enkele seizoenen alleen de tekst van hun eigen scènes en scènes waarmee ze rechtstreeks te maken hebben te zien. Dat om het lekken van de verhaallijn te voorkomen.

2. Jaime zal Cersei vermoorden

Fans vermoeden echter wel dat Cersei aan haar einde zal komen, waarschijnlijk aan de hand van haar eigen broer én incestueuze geliefde, Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau). Kijkers verdenken hem ervan dat hij een coup zal plegen, gezien hij in het vorige seizoen duidelijk niet meer akkoord ging met haar manier van regeren. De enige manier waarop de tirannieke Cersei dat zou toelaten... is over haar lijk.

Daarnaast zou zo’n gebeurtenis perféct in de profetische voorspelling die in de show voorkomt, passen. Die voorspelling beweerde dat alle kinderen van Cersei een vroegtijdige dood zouden sterven - en dat kwam al uit. De rest van de voorspelling stelt dat Cersei vermoord zal worden door haar ‘Valonqar’, wat zoveel betekent als ‘kleine broer’. In het begin gingen de meeste fans er van uit dat het over de dwerg Tyrion Lannister ging, omdat hij en Cersei niet bepaald meer door één deur kunnen. Zij probeerde hem al meermaals te vermoorden. Daarnaast is hij de enige broer die enkele jaren jonger is dan Cersei.

Maar recente gebeurtenissen in seizoen 7 doen vermoeden dat het niet Tyrion, maar net Jaime zal zijn die haar een kopje kleiner maakt. Jaime en Cersei zijn een tweeling, maar Jaime werd enkele minuten later geboren dan zijn zus.

Bovendien zou het dramatisch kijkcijfer-goud zijn om Cersei verraden te zien worden door de enige persoon die ze vertrouwt: iemand die zowel haar broer als haar geliefde is. Kortom, deze theorie zou wel eens uit kunnen komen.

3. Sam is de verteller

Eén van de meer ambitieuze fantheorieën - gezien er niet veel bewijsmateriaal voor is - ontstond op het sociale netwerk Reddit. Daar is men ervan overtuigd dat Samwell Tarley, één van de meer dociele personages, zal voorkomen in de allerlaatste scène van de show. Hij zou zichzelf onthullen als verteller van al de gebeurtenissen uit de voorbije seizoenen - fans denken dat hij alles misschien aan zijn kleinkinderen aan het vertellen is. En wie moet die oude versie van Samwell dan spelen? Je raad het al: schrijver George R.R. Martin zelf. Een tof idee, maar of er ook echt iets van aan is, blijft een raadsel.

4. Niet alleen Jon Snow, maar ook Tyrion Lannister is eigenlijk een Targaryen

Het gerucht doet de ronde dat niet alleen Jon Snow familie is van Daenerys, maar ook Tyrion zou tot dezelfde bloedlijn behoren. Daar is redelijk wat bewijsmateriaal voor binnen de tv-serie: onder andere het feit dat Jon Snow en Tyrion de enige personages zijn die de draken van Daenerys kunnen benaderen, naast Daenerys zelf. De Targaryens staan bekend om hun band met de mythische wezens, dus het feit dat Tyrion in zijn eentje de draken trotseerde zonder opgegeten te worden, zou kunnen betekenen dat hij geen Lannister is.

Daarnaast is er ook het feit dat Tywin Lannister, de vermeende vader van Tyrion, hem altijd veracht heeft. Hij zei zelfs vlakaf tegen Tyrion dat hij “geen zoon van hem was”. Fans denken dat ‘The Mad King’ Aerys Targaryen - de vader van Daenerys - een affaire had met de vrouw van Tywin, waaruit Tyrion werd geboren.

Bovendien kunnen Daenerys en Tyrion intuïtief erg goed met elkaar overweg. Tyrion is één van de enige personen die koningin Daenerys écht vertrouwt en ze benoemde hem zelfs tot ‘Hand of the Queen’, de belangrijkste politieke positie binnen een koninkrijk op de koning(in) zelf na.

Tot slot is er een voorspelling die spreekt over een ‘driekoppige draak’ die de macht over de zeven koninkrijken zou overnemen. Het is waarschijnlijk dat die ‘draak’ verwijst naar drie personen uit de Targaryen-bloedlijn. Met Tyrion als derde Targaryen zou dat plaatje kloppen: Jon, Daenerys en hij zijn dan de enige nog levende familieleden binnen die stamboom. Aanhangers van die theorie geloven dat deze drie de oorlog om de IJzeren Troon zullen overleven, en samen zullen regeren.

5. Deze personages beleven hun belangrijkste scène in seizoen 8

Aan het einde van de reeks kregen alle ‘Game Of Thrones’-acteurs een storyboard mee naar huis dat getekend was door de programmamakers. Een souvenir om mee naar huis te nemen na jaren op de set. Het ging telkens om een storyboard dat de meest iconische scène uit hun carrière afbeeldde. Bij Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) ging het bijvoorbeeld om de scène waarin zijn arm werd afgehakt.

Uit een interview blijkt dat onder andere de personages Sansa Stark, Arya Stark, Daenerys Targaryen, Brienne of Tarth, The Hound en Beric Dondarrion hun belangrijkste scène in seizoen 8 zullen beleven. De acteurs die deze rollen vertolken, wilden namelijk niet prijsgeven wat er op hun storyboard te zien was, terwijl de andere acteurs, zoals Nikolaj, dit wel deden. “Het is niet dat we het niet wíllen zeggen, maar we mogen niet”, klonk het.

6. Jon Snow en Daenerys zullen trouwen

Familie of niet, de kans bestaat dat Jon Snow en Daenerys - zowel omwille van politieke als romantische redenen - zullen trouwen. Daenerys sprak al eerder over haar zoektocht naar een echtgenoot die haar strijd voor de IJzeren Troon ten goede kan komen. Jon Snow, The King In The North, zou op dat gebied geen slechte match zijn. Een huwelijk tussen de twee zou hun legers verenigen zonder gekibbel over loyaliteit aan de ene of de andere leider.

Een trouwfeest zou interessant zijn, gezien zulke gelegenheden in ‘Game Of Thrones’ altijd zorgen voor een grote dosis drama, geweld en emotie. Denk maar aan de befaamde aflevering ‘The Red Wedding' uit seizoen 1, waarin de helft van de hoofdpersonages werd uitgemoord.

7. Daenerys verliest haar verstand

Een minder optimistische theorie is dat Daenerys haar verstand zal verliezen, net als haar vader, die bekend stond als ‘The Mad King’. Het is een veelvoorkomende verteltechniek in boekenreeksen om een verhaal ‘full circle’ te laten komen: de eindjes van het begin vast te knopen aan die van het einde, zeg maar. In seizoen 7 zagen we al hoe Daenerys steeds meer op macht belust wordt, en veel sneller overgaat tot moord dan ze vroeger zou doen. Wordt ze binnenkort ‘The Mad Queen’ ondanks haar pogingen om zich af te zetten van haar vader? De tijd zal het uitwijzen... Actrice Emilia Clarke waarschuwt kijkers alvast voor een minder leuke kant van Daenerys, die we in seizoen 8 te zien zullen krijgen. “Het was een heel dubbel gevoel voor mij. Om te weten dat die laatste scènes een blijvende smaak zullen achterlaten over wie Daenerys was...”

8. De Night King is een Stark

Eén van de meest populaire fantheorieën is dat de Night King, de aanvoerder van het leger der doden, in feite tot de familie Stark behoord. Hoofdverdachte nummer één is de mysterieuze Bran Stark, de jongste broer van Jon Snow, die de gave heeft om het verleden en de toekomst te zien. Sommige fans geloven dat Bran verschillende keren naar het verleden zal reizen om de White Walkers tegen te houden, maar dat er daar telkens iets fout zal lopen. Zo veroorzaakt hij niet alleen veel van de miserie die we doorheen ‘Game Of Thrones’ tegenkomen (hij zou bijvoorbeeld de reden zijn dat de vader van Daenerys zijn verstand verliest) maar vervolledigt hij uiteindelijk ook de tijdlijn-cirkel en wordt hij zélf de Night King. Een tikkeltje vergezocht, maar het valt niet uit te sluiten.