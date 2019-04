Nog 3 dagen tot ‘Game Of Thrones’: de meest schokkende momenten uit de reeks op een rij TK

12 april 2019

Op zondag 14 april gaat het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ van start, dat bij ons te zien is via Telenet Play (More). Wij tellen deze week af naar de première van de langverwachte achtste reeks, met vandaag deel 5: een overzicht van de meest schokkende momenten uit de reeks.

TV Als er iets is waar ‘Game of Thrones’ om bekend staat, is het wel haar onvoorspelbaarheid. De reeks heeft de afgelopen zeven seizoenen meermaals bewezen dat niemand verzekerd is van een toekomst in het spel der tronen: zelfs de meest geliefde/onschuldige personages komen regelmatig aan hun einde, en dan meestal - tot groot afgrijzen van de kijkers - op een uiterst brutale manier. Wij hebben enkele van de meest schokkende sterfgevallen (en nog wat andere momenten) op een rijtje gezet.

1. Daenerys ‘broedt’ haar draken uit

Daenerys Targaryen, gespeeld door actrice Emilia Clarke, kan je gerust het personage noemen dat de grootste evolutie doormaakte. Aan het begin van de reeks was ze onderdanig en stil, maar daar kwam aan het eind van seizoen 1 verandering in. Eerst hielp ze haar man Drogo - om humane redenen - naar een andere wereld, en vervolgens liep ze plots de brandstapel in tijdens zijn begrafenis. Om er vervolgens ongeschonden uit te komen als moeder van drie draken. Wij hadden het in elk geval niet zien aankomen.

2. The Red Wedding

Hét moment dat ‘Game of Thrones’ de reputatie van een meedogenloze serie gaf, was The Red Wedding. Wat een min of meer vrolijk huwelijk had moeten zijn, draaide eind seizoen drie uit op een van de grootste bloedbaden van de toch al vrij dodelijke reeks. Binnen een paar minuten sneuvelde zowat de helft van de aanhangers van House Stark, waaronder Robb, Talisa en moeder Catelyn, en dat zonder enige waarschuwing. De scène en de verstomde reacties erop gingen nog wekenlang over alle tongen.

3. De dood van Joffrey

Joffrey was een van de weinig personages wiens dood er echt zat aan te komen - karma’s a bitch, zeker in ‘Game of Thrones’ - maar dat maakte het moment niet minder verrassend. De jongeman werd vergiftigd en stierf op gruwelijke wijze. En wat vooral schokkend was, was dat de kijker lang niet wist wie er precies verantwoordelijk was voor zijn schuimbekkende einde. Uiteindelijk bleek Olenna de schuldige te zijn.

4. Tyrion vermoordt Tywin

Tyrion zal de eerste zijn om toe te geven dat hij meer een prater is dan een doener. Daarom was het ook zo’n verrassing toen zijn ketel eindelijk overkookte en hij niet alleen zijn grote liefde Shae, maar ook zijn vader Tywin om het leven bracht. Op de plee dan nog, met een kruisboog.

5. De dood van Shireen

Niemand is veilig in ‘Game Of Thrones’, dat bewees de dood van prinses Shireen begin seizoen 5 wel. De tiener was amper 15 toen haar eigen ouders haar levend op een brandstapel gooiden, nadat Melisandre hen ervan overtuigde dat het de wil van de Lord of Light was. Niet dat het hen veel goed deed: tegen het einde van het seizoen behoorden ook haar moeder en vader niet meer bij de levenden.

6. De Walk of Shame

Nog meer karma: ook Cersei werd op een bepaald moment verantwoordelijk gehouden voor haar vele bedenkelijke daden. Eind seizoen vijf onderging ze een ‘walk of atonement’, ook wel de ‘walk of shame’ genoemd. Poedelnaakt trok ze door de straten van King’s Landing en werd ze getrakteerd op verwensingen en zelfs fysieke aanvallen van haar onderdanen. Je zou denken dat ze daar wat nederigheid uit leerde, maar niets is minder waar: een seizoen later brandde ze uit wraak zowat de helft van haar eigen stad af met wildvuur.

7. De dood van Jon Snow

Toen Jon Snow, een van de meest geliefde personages uit de serie, eind seizoen vijf plots aan zijn einde kwam, ging het internet op zijn achterste poten staan. De fans moesten immers maanden wachten, tot het begin van seizoen zes, om te weten of zijn dood permanent was of niet. Tot de opluchting van velen bracht Melisandre hem uiteindelijk terug tot leven, maar de tussentijdse schok bleef maanden nazinderen.

8. De Dothraki-vuurzee

Emilia Clarke had in seizoen zes opnieuw een vurige naaktscène in haar script staan. Letterlijk, want ze hernam haar kunstje uit seizoen één en stak de tent van de Dothraki-leiders in brand - met zichzelf er nog in. Haar vuurvaste lichaam kwam er opnieuw ongeschonden uit, waarna ze probleemloos het Dothraki-leger opeiste. Stevige tante, die Daenerys.

9. Hodor

Het duurde zes lange seizoenen voor het mysterie van Hodor opgehelderd geraakte. De man, die eigenlijk Wylis heette, kon al die tijd maar één woord uitbrengen. Toen zijn einde aanbrak, werd eindelijk duidelijk waarom: door een fout van Bran had de kerel als jongeman zijn eigen dood gezien, waardoor hij mentaal beschadigd raakte. ‘Hodor’ bleek ook een verbasterde versie van ‘hold the door’ te zijn, de opdracht die hij net voor zijn gruwelijke dood kreeg. Hij offerde zichzelf op om de kreupele Stark-telg te redden en werd verscheurd door de Wights. Een triest einde voor een triest personage.

10. De dood van Littlefinger

We geven het toe: wij hadden gedacht dat Petyr Baelish, beter bekend als Littlefinger, het einde van ‘Game of Thrones’ zou halen. Toen zijn intriges hem in seizoen zeven eindelijk inhaalden, waren we dan ook erg verrast. De band tussen de Stark-zusjes bleek te sterk voor zijn leugens, en Arya sneed hem koelbloedig de keel over.