Nobelprijscomité bedankt 'The Big Bang Theory' voor positieve aandacht

09 oktober 2019

08u00

Goran Hansson, de secretaris-generaal van het comité dat de Nobelprijzen uitreikt, heeft dinsdag tijdens de uitreiking van de Nobelprijs voor de Natuurkunde in Stockholm de komedieserie 'The Big Bang Theory' geprezen. Volgens Hansson heeft de show, die over een groep extreem slimme nerds gaat, "de wereld van de wetenschap naar laptops en huiskamers over de hele wereld gebracht".

Academy-lid Ulf Danielsson haalde in zijn toespraak zelfs de eerste regels van de titelsong van de show aan, gemaakt door de Canadese rockband Barenaked Ladies. Door dit te doen tijdens de officiële ceremonie is de tekst van het lied, dat vertelt over de evolutie van de aarde en de mens, nu opgenomen in de annalen van de Nobelprijzen.

‘The Big Bang Theory’ was de afgelopen twaalf jaar de best bekeken komedieserie ter wereld. Tientallen miljoenen fans volgden 279 afleveringen lang de avonturen van Dr. Sheldon Cooper (Jim Parsons), Dr Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) en hun vrienden. In de laatste aflevering krijgen Cooper en zijn vriendin Dr Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) de Nobelprijs uitgereikt.

In de serie figureerden gedurende de twaalf seizoenen een groot aantal bekende wetenschappers, zoals de vorig jaar overleden natuurkundige Stephen Hawking.

De Nobelprijs voor de natuurkunde ging dit jaar onder meer naar James Peebles, een wetenschapper die wereldberoemd werd vanwege zijn werk aan modellen over de oorsprong van het heelal, de zogenoemde ‘Big Bang’.