Nina Derwael en haar vriend volgen elkaars carrière op de voet: "Met waterige oogjes op het veld"

10 augustus 2020

22u00

Bron: VTM 0

Nina Derwael volgt de carrière van haar vriend, voetballer Siemen Voet, op de voet. En dat is wederzijds. “Ik ben echt al elke match gaan kijken. En dan heb ik stress. Ik ga dood van de stress”, bekent Nina. “Buiten als ik zelf op stage was of zelf wedstrijd had, heb ik alle thuis- en uitmatchen gezien.” Maar wat dan als je tegelijk een wedstrijd hebt, zoals vorig jaar? “Hij had uitgerekend dat ik ongeveer rond de 80ste, 85ste minuut, mijn oefening moest doen”, zegt ze. “En op het einde van de match keek hij dan naar z’n ouders om te kijken hoe ik het had gedaan. Ze staken allebei één vingertje in de lucht, en hij stond daar dan, met waterige oogjes op het veld.”

