Nikolaj Coster-Waldau verdedigt schrijvers 'Game of Thrones’ SD

16 juli 2019

17u46 0 TV Het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ werd - op zijn zachtst gezegd - met gemengde gevoelens ontvangen door de fans. Vooral schrijvers D.B. Weiss en David Benioff kregen er op sociale media behoorlijk van langs. Oneerlijk, vindt acteur Nikolaj Coster-Waldau (48).

Op een conventie in Nashville reageerde Nikolaj Coster-Waldau, die jarenlang Jaime Lannister speelde in ‘Game of Thrones’, op de kritiek op de scenarioschrijvers Weiss en Benioff. “Het enige wat ik hierover wil zeggen, is dat iedereen die zich inbeeldt dat de twee bedenkers niet de meest gepassioneerde of meest geïnvesteerde mensen van ons allemaal waren, en denkt dat ze niet de laatste tien jaar bezig zijn geweest met hoe het ging eindigen, nogal belachelijk is. En weet dat ook zij de commentaren lezen. Ook al denk jij: ‘stomme schrijvers, klootzakken’, in het echt hebben zij - net als iedereen bij ‘Game of Thrones’, elke persoon, en dat zijn er duizenden - hun uiterste best gedaan om de beste show te maken die we maar konden.”

Coster-Waldau vertelt verder dat hij samen met de andere acteurs een WhatsApp-groepje heeft, en dat ook daar de kritiek hard aankomt. “Elk seizoen is intens geweest wat betreft aandacht en discussie erover, maar dit laatste seizoen was echt extreem intens", geeft de acteur toe. “In de WhatsApp-groep zag ik dat een paar mensen een beetje overstuur raakten, want sommige dingen waren echt boosaardig. Je mag dan eigenlijk de fout niet maken om die dingen te beginnen lezen, want jullie zijn echt kwaad over iets, dus dan schrijven jullie naar elkaar: ‘Klootzakken! Dit mocht niet gebeuren! Ze hebben de wereld van George (R.R Martin, red.) geruïneerd en verpest!’” Hij vervolgt: “Voor jullie is het misschien luchtig bedoeld, maar sommigen van ons raakten een beetje van streek. Het was een raar gevoel van: waarom? We hebben hier zo hard voor gewerkt. Ik vraag niet dat iemand zich schuldig voelt, trouwens. Ik vertel gewoon hoe het voor ons was.”