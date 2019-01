NikkieTutorials verlaat ‘Wie Is De Mol?’ vrijwillig om bij zieke broertje te zijn: “Het was goed zo” KD

28 januari 2019

13u05

Bron: Cosmopolitan 0 TV In Nederland houdt ‘Wie Is De Mol?’, de Nederlandse versie van ‘De Mol’, de kijkers al weken in de ban. YouTube-ster NikkieTutorials (24) moest het spel vroegtijdig verlaten. Al was dat op eigen initiatief. Dat vertelt de online beroemdheid zelf na haar uitschakeling.

Nikkie de Jager, zoals NikkieTutorials in het echt heet, zegt opzettelijk enkele vragen verkeerd ingevuld te hebben om zo een rood scherm te krijgen en naar huis te worden gestuurd. Ze deed dat om bij haar zieke broertje Mikai te kunnen zijn. De jongen overleed eind mei vorig jaar aan de gevolgen van kanker. Nikkie werd tijdens de reis door het thuisfront op de hoogte gehouden van de gezondheidstoestand van haar broer, maar toen haar moeder daar plots mee ophield, daagde het Nikkie dat zoiets enkel slecht nieuws kon betekenen. “Mijn moeder hield opvallend haar mond als ik vroeg hoe het thuis ging. In het spel leken dingen voor me met het uur duidelijker te worden, maar van binnen wist ik: thuis klopt iets niet”, aldus de Nederlandse.

Nikkie zette daarom opzettelijk haar geld in op de verkeerde kandidaten. “Ik besloot op gevoel te gaan en onbewust even een paar vragen meer in te vullen op kandidaten waarvan ik eigenlijk wel wist: zij kunnen het bijna zéker niet zijn.” Nooit eerder was een kandidaat in het spel blijer met een rood scherm. “‘t Is de kleur van Mikai, de kleur van mijn kleine broertje. Het was goed zo.”

to my biggest hero, Mikai. now you can finally rest ❤️ pic.twitter.com/Fp2JTzIrqk NikkieTutorials(@ NikkieTutorials) link