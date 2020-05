Nikkie Tutorials krijgt eigen tv-programma Redactie

07 mei 2020

20u32

Bron: AD 0 TV Nikkie de Jager (26) krijgt binnenkort haar eigen tv-programma. Voor AVROTROS gaat ze de show ‘Make-Up-Cup’ maken, zo vertelde de YouTube-ster, ook wel bekend als NikkieTutorials, in haar Instagram Stories.

In de korte video doet Nikkie een oproep aan tieners tussen de 10 en 15 jaar oud, die net zo gek zijn op make-up of grime als Nikkie, om zich op te geven.



Wanneer het programma op tv moet verschijnen, is nog niet bekend.