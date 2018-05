Nieuwsanker Hanne Decoutere opgenomen in het ziekenhuis DBJ

08u15 0 TV Nieuwslezeres Hanne Decoutere (38) is opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de opnames van 'Hanne Danst', liep ze een klein scheurtje in haar meniscus op. Volgens de VRT komt haar uiteindelijke droom om te schitteren als balletdanseres niet in gedrang.

Net als Thomas Vanderveken vorig jaar, jaagt nu ook nieuwslezeres Hanne Decoutere haar grote droom na in een Canvasprogramma. Voor Vanderveken was dat een pianoconcerto spelen in 'Thomas Speelt het hard', Decoutere wil in 'Hanne danst' meedansen in een balletvoorstelling van het ballet van Vlaanderen.

Die droom moet ze nu even on hold zetten, want tijdens de intensieve trainingen voor dat programma heeft de nieuwslezeres een scheurtje in haar meniscus opgelopen. Canvas laat via Twitter weten “Hanne moet nu een tijdje revalideren”, luidt het. “Haar droom komt niet in het gedrang.”

Verder is te zien hoe Hanne op een ziekenhuisbed ligt met een ingezwachteld been. Thomas Vanderveken komt haar een hart onder de riem steken met een boeket bloemen.

#hanneout Na intenstieve danstrainingen voor het programma #hannedanst bleek dat er een scheurtje in de meniscus zat. @HanneDecoutere moet nu een tijdje revalideren. Haar droom komt niet in het gedrang. pic.twitter.com/jPovxerQy2 Canvas(@ canvastv) link