Nieuwkomer Astrid en alleswinnaar Lotte zorgen voor pure nagelbijter Mark Coenegracht

22 oktober 2019

22u30 3 TV In veruit de spannendste aflevering van het nog relatief jonge zeventiende Slimste Mens-seizoen beleefden we een hoogstaand quizduel tussen nieuwkomer en sopraan Astrid Stockman en alleswinnaar Lotte Vanwezemael. Actrice Tinne Oltmans zat er bij en keek er naar. Bij haar tweede beurt werd de blonde Tinne door zwarte Astrid en rosse Lotte kansloos weggespeeld.

Even de boekhouding bijhouden: vier deelnames, vier rechtstreekse overwinningen. Het gaat ontzettend hard voor Limburgse Lotte, die nu al aan de leiding staat en na Philippe Geubels zeker is van een ticket voor de finaleweken.

Het was evenwel niet Lotte, wél nieuwkomer en volkomen onbekende Astrid Stockman die verraste. Bij de eerste close up, tijdens haar voorstelling, zag je haar bovenlip trillen van de zenuwen. De stress was zo groot dat ze het zelfs bij de eerste vraag –zing de intro van ‘Lion King’- moest afleggen tegen Lotte, al werd die wel goed geholpen door de galmmachine.

De Slimste Mens-fans bleven met het verdwijnen van Philippe Geubels misschien een beetje verweesd achter. Ook al omdat jurylid Stefan Degand niet op het hoogste niveau acteerde en zijn compaan Jeroen Van Koningsbrugge slechts één of twee keer grappig uit de hoek kwam. Geen dijenkletser dus, deze zesde aflevering, wél een spannende quiz met voortdurend verrassende wendingen. Eerst verknoeide Tinne al haar kansen door haar fotoronde te verknoeien. Vervolgens schudde Astrid een onwaarschijnlijk perfecte fotoronde uit de mouw en leek ze op weg naar de overwinning. De filmpjesronde speelde echter alweer voor scherprechter. Lotte pikte 130 seconden in bij Astrid en Tinne en eindigde op een erg hoge eindscore van 476 seconden. Slechts 42 seconden om in de top tien van beste scores aller tijden te belanden. Astrid wist niks over haar filmfragment, maar was zo slim om geen tijd te verliezen.

De twee dames krijgen nu een Nederlander naast zich. Het zou wel eens kunnen dat het Vlaamse duo daar gehakt van gaat maken…

De leukste quotes

Astrid Stockman (over haar voorbereiding voor deze quiz): ‘Ik heb 2, 3 Dag Allemaals gelezen en naar de koers gekeken’.

Van Koningsbrugge (tegen Van Looy): ‘Je hoeft niet bang te zijn. Het is jouw programma. En wij bepalen gewoon hoe het loopt’.

Van Looy (over de zangprestatie van Tinne): ‘Het leek wel De Meeuwenkoning’.

Van Koningsbrugge (op de vraag of hij wel eens frans spreekt): ‘Hij zat vroeger bij mij op school, maar ik heb hem daarna niet meer gezien’.

Astrid (over haar quizervaring): ‘Ik heb als kind ooit meegedaan aan Via Via, de quiz met Marcel Vanthilt. Ik ben er toen uitgegaan met een vraag over een muziekinstrument. Is een vedel een muziekinstrument of een schaapherder was de vraag. Ik antwoordde schaapherder. Dus ja…’.

Kantelmomenten

Astrid Stockman start aarzelend en wijfelend. Ze puzzelt wel razendsnel en wint de strijd eigenlijk in het fotospel.

De filmpjesronde doet zijn werk. Lotte speelt Tinne naar huis. Astrid weet niets over ‘House of Cards’, en ziet zo Lotte naar de overwinning gaan.

In de finale weet Astrid meer goeie antwoorden te geven dan Tinne. De eindstand 211-0 spreekt boekdelen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lotte Vanwezemael 476 sec.

2. Astrid Stockman 346 sec.

3. Tinne Oltmans 172 sec.

De stand

1. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael 4 deelnames 4 overwinningen

3. Natalia 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Tinne Oltmans 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Astrid Stockman 1 deelname 1 finale gewonnen

6. An Wauters 1 deelname

Zouzou Ben Chicka 1 deelname

Jaak Van Assche 1 deelname

Nieuwkomer

Nederlander en comedian Jörgen Raymann