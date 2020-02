Nieuwe VTM NIEUWS-studio officieel geopend in Antwerpen MVO

03 februari 2020

10u55 0 TV Vanaf vandaag, maandag 3 februari 2020, zendt VTM NIEUWS uit vanuit de gloednieuwe studio in het DPG Media-gebouw in Antwerpen. Na 31 jaar uitzending vanuit Vilvoorde is dit een historisch moment. De VTM NIEUWS-ankers Stef Wauters, Cathérine Moerkerke, Freek Braeckman, Birgit Van Mol en Dany Verstraeten, openden vanochtend officieel de nieuwe VTM NIEUWS-studio.

Ze deden dit samen met Christian Van Thillo (CEO DPG Media), Kris Vervaet (CEO DPG Media België), Nicholas Lataire (adjunct-directeur News City), premier Sophie Wilmès, Vlaams minister-president Jan Jambon, minister van Media Benjamin Dalle en burgemeester Bart De Wever.

VTM NIEUWS is aan een mooi parcours bezig. Op dit moment stemmen elke dag 1,1 miljoen Vlamingen af op één van de drie nieuwsuitzendingen en is VTM NIEUWS marktleider bij de actieve gezinnen (18-54 jarigen) met 35% marktaandeel. Met gemiddeld 667.000 kijkers voor het nieuws van 19u afgelopen maand haalt VTM NIEUWS zelfs het hoogst aantal kijkers in meer dan twee jaar. De video’s van VTM NIEUWS worden ook via HLN.be druk bekeken: in de afgelopen maand gaat dat over zo’n 35 miljoen views.