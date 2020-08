Nieuwe Vlaamse zender op komst: SBS lanceert Play Zeven, ook VIER verandert van naam TDS

07 augustus 2020

07u07

Bron: Belga 3 TV Goed nieuws voor tv-kijkers, want vanaf 2021 komt er een Vlaamse zender bij. SBS België, dat in handen is van Telenet, zou volgend jaar Play Zeven lanceren: een algemene zender om VIER, VIJF en ZES aan te vullen. Ook de al bestaande kanalen worden ondergebracht bij Play: VIER wordt omgedoopt tot Play Vier. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Volgens de krant gaat het bij Play Zeven niet om oude wijn in nieuwe zakken, maar wordt er een compleet nieuwe algemene zender op poten gezet die beschikbaar zal zijn voor alle Vlaamse tv-kijkers. Er zijn nog geen concrete details bekend over de invulling van de zender, maar het aanbod zou de catalos van zenders VIER, VIJF en ZES moeten aanvullen. SBS laat tegenover Het Nieuwsblad voorlopig niet in hun kaarten kijken.

Het moment wordt door Telenet ook aangegrepen om de reeds bestaande kanalen onder hun vleugels te nemen. Zo krijgt VIER vanaf 2021 de naam Play Vier, iets wat ook geldt voor VIJF en ZES. Daar zit een strategie achter: het betalende aanbod van Telenet draagt vandaag die naam, net als drie zenders voor Play More-abonnees en negen zenders voor Play Sports-kijkers. Ook de algemene zenders onder die naam brengen maakt Play erg interessant ­maken voor adverteerders.

