Nieuwe Vlaamse fictiereeks ‘Een Goed Jaar’ pakt uit met topcast TDS

07 oktober 2019

11u44

Bron: VTM 0 TV Volgend jaar pakt VTM uit met de spannende en dramatische fictiereeks ‘Een Goed Jaar’. De opnames van de nagelnieuwe reeks zijn deze week van start gegaan, en lopen nog tot februari 2020. De cast belooft alvast veel goeds, en bestaat uit verschillende grote namen binnen het wereldje.

In ‘Een Goed Jaar’ stoten twee mannen in de Ardennen per toeval op een kelder met wapens en wijn uit WOII. Ze hebben allebei dringend geld nodig en pretenderen de wijnkelder van Hitler te hebben gevonden. Hun oplichtersverhaal loopt helemaal uit de hand. Onder meer Joris Van Severen, Jurgen Delnaet, Joke Devynck, Frances Lefebure en Kürt Rogiers kruipen in de huid van een personage in ‘Een Goed Jaar’. Andere namen van de cast worden later bekendgemaakt.

Regisseur is Kadir Balci die eerder de speelfilms ‘Turquaze’ en ‘Trouw Met Mij’, en de serie ‘Amigo’s’ voor zijn rekening nam. ‘Een Goed Jaa’r werd gecreëerd en geschreven door Jean-Claude van Rijckeghem en Pierre Declercq die samen ook reeds ‘Amigo’s’ schreven. Producenten zijn Bruno Wyndaele en Dries Phlypo voor het nieuwe productiehuis Mockingbird.

‘Een Goed Jaar’ was in april van dit jaar overigens geselecteerd voor het tweede Cannes Drama Creative Forum, als één van 12 projecten uit 376 inzendingen uit 41 landen. Vakblad Screen International sprak van een “hot new project” met een originele pitch.