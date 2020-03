Nieuwe verleiders zorgen voor onrust op ‘Temptation Island’ BDB

11 maart 2020

Volgende week vrijdag maken twee nieuwe verleiders hun opwachting op ‘Temptation Island’. Tijdens een feestje wordt hun identiteit onthuld. Nick en Angelique maken alvast een opvallende entree. “Als ik iets echt wil, ga ik er ook voor. Niemand zal me tegenhouden”, zegt de jongedame zelfzeker. Nick trapt dan weer op de tenen van de andere verleiders door z'n aandacht meteen op de dames te richten. Eén ding is zeker: het nieuwe bloed zal ongetwijfeld voor onrust zorgen. ‘Temptation Island’ is elke vrijdagavond om 20u35 te zien op VIJF.