Nieuwe verleiders, nieuwe kansen! Aflevering 7 van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht! EDA

22 maart 2019

21u37 0 TV Dag 7 op ‘Temptation Island’ en de tijd wordt schaarser dan de kledingdracht van de verleidsters. Het ingedommelde zootje ongeregeld wordt wakker geschud door twee nieuwe vrijgezellen en plots steekt iedereen een tandje bij. Roger lijkt in het niets nog op die introverte pretbederver die hij ooit was en ook Morgan komt los.

Omdat de Temptation dit seizoen verre van voelbaar is en ik yogasnuiven héél even als nieuwe vrijdagavond-hobby overwoog, pikken we uitzonderlijk enkele minuten later in de aflevering in.

Ik vermoed dat Heikki hier de details van zijn stoelgang deelde met Sidney.

Is het dan zo van die keutelvormige ontlasting?

Laura, daarentegen, is al zeven dagen geconstipeerd op emotioneel vlak. Ze kon er dan ook niet mee lachen dat er plots een vrijgezel onaangekondigd aan haar bed stond.

Verleider Maxim had nochtans speciaal een tatoeage van Laura’s vriend Roger op z’n rug laten zetten, in de hoop dat hij zo wat dichter bij Laura mocht kruipen.

Laura toonde echter geen genade:

Maxim hield koppig vol.

Afbollen?

De andere dames werden naast elkaar wakker.

Milou, ben je nu al lesbisch geworden?? Dat was toch pas het plan NADAT Heikki je zou bedriegen?

Het was meteen ‘Ayleen’ wat de klok sloeg.

En of de klok sloeg. Want Rodany-aaaa had ook wat te zeggen over de zwartharige verleidster.

Daar was pik, huh, Rick…

Hij plantte een zaadje bij Morgan.

Waarom neemt ze dan op dit eigenste ogenblik een dramatische videoboodschap voor je op?

Die krijgt Morgan uiteraard pas volgende week te zien. Eerst mochten de mannen met de verleidsters op groepsdate. Daar wachtte hen een verrassing…

Heikki sloeg aan het raden.

De vrouwen mochten ook op groepsdate en stapten aan boord van een party boat.

Trossen en bikini-bandjes los, jongeuuhss!

Kijk deze roze genieter.

Dat is zeker okay.

… Als je ’t niet erg vindt dat er een nieuwe dame komt meespelen.

Heikki werd niet omvergeblazen door de nieuwe aanwinst.

Roger daarentegen, bleek naast rosse stoten ook een zwak te hebben voor Aziaten.

De verleidsters waren verheugd dat er iemand anders voor hen het vuile werk kwam opknappen.

In tussentijd ging het niet goed met Demi.

Ze veranderde in een zeeziek, mannenhatend monster.

Ze moest aan de kant. En Maxime, die toch maar werkloos om zich heen stond te kijken, ging mee.

Proactief! Zet dat maar op je CV.

Jietse maakte werk van Milou.

Maar overwoog eerst nog de richting gynaecologie te gaan studeren.

Broeder Jaimey supporterde vanaf de zijlijn.

Ayleen wierp zich op als pooier en gaf de nieuwe verleidster een strategische briefing.

Observeer niet te lang. We hebben niet tot volgend jaar!

Sidney leek niet onder de indruk van de nieuwe verleidster. Of was dat maar een afleidingsmanoeuvre? Zijn kritiek klonk verdacht van de pot gerukt.

Verleidster Lizzy dacht er het hare van.

Eenmaal terug op het vasteland opende de doorgaans gesloten mossel Demi zich volledig voor verleidster Maxime. Er werden uitzonderlijk intieme gesprekken gevoerd…

Maxime bracht meteen verslag uit bij Jaimey.

Die wreef zich in de handen.

Letterlijk.

Wie doet dat, afgezien van Gargamel en andere tekenfilmbooswichten?

Maxime had nieuw zelfvertrouwen getankt en besloot voortaan meer dan één versnelling hoger te schakelen. Geen seconde te laat!

En...

Bij nader inzien… Werk misschien nog een nachtje aan die tactiek.

Die avond was het feest op de resorts! De groepsdates hadden de toon gezet en iedereen had zin in een feestje. Inclusief Roger.

Milou en Jietse hadden alleen maar oog voor elkaar.

Maar daar stak ‘cockblocker’ Laura een stokje voor.

Kijk daar! Een nieuwe verleider. En hij bracht z’n e-sigaret mee.

Denzel Wasbord-John stelde zich meteen voor aan de dames.

Jietse vond toch dat hij wat genderneutraler mocht zijn.

Milou was benieuwd wat Laura van de nieuwe verleider vond.

Laura leek niet onaangenaam verrast. Tenminste, off camera.

On camera gebaarde ze van krommenaas.

“Niet superlelijk”. Wat een manier om iemand te complimenteren.

Hé? Nog een nieuwe verleidster? Ach nee, Ayleen, jij bent het!

Zij had van de productie een replica van Milou’s haar gekregen om zo Heikki’s hoofd nog meer op hol te brengen.

Alleen was ze niet zo top secret over haar geheime missie.

Laura veranderde helemaal in moeder gans.

Terwijl Laura Milou op het potje zette, voerden haar vriend Roger en verleidster Lizzy een intiem gesprek.

Iemand die nu gaat slapen.

Nu Laura uit de picture was, betekende dat vrij spel voor Jietse. Hij mocht Milou zelfs vergezellen tot in haar kamer.

Ook Ayleen boekte vooruitgang bij Milou’s vriend Heikki. En vertelde er alles over aan verleidster Naomi.

We gaan het zien, Denzel!

Volgende week of ik eet mijn hoed op!

Bij leven en welzijn,

Saluut!