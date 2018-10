Nieuwe tv-reeks in steigers voor 60e verjaardag van de Smurfen KDL

16 oktober 2018

15u24

Bron: Belga 0 TV Zestig jaar na het eerste optreden in de stripblaadjes van de Smurfen wordt gewerkt aan een nieuwe tv-reeks over de figuurtjes. “Ik ben ervan overtuigd dat de Smurfen weer alle generaties van de volgende decennia plezier zullen bezorgen”, zei Véronique Culliford, dochter van de geestelijke vader van de Smurfen, Peyo.

Net als bij de derde Smurfenfilm ‘The Lost Village’ uit 2017 werkt Culliford ook aan de televisiereeks mee als coproducente en zullen de door Gargamel en diens kat Azraël opgejaagde mannetjes weer in 3D worden geanimeerd. In 2021 komen de Smurfen dan op de buis.

60 jaar oud

Op 23 oktober zijn de Smurfen precies zestig jaar oud. Hun eerste optreden maakten zij als nevenfiguurtjes in het Johan en Pirrewiet-verhaal ‘De fluit met de zes smurfen’, eveneens van de hand van Peyo. Een jaar later hadden zij hun strepen al verdiend en kregen de blauwe dwergjes een eigen reeks. Mijlpaal in de verovering van de wereld door de Smurfen was de verfilming uit 1975 van voormelde ‘Fluit’. In de jaren ‘80 volgde een tv-reeks met zomaar eventjes 270 episodes, die verscheidene Emmy’s verwierf.

Peyo overleed in 1992. Zijn vrouw, die enkele jaren geleden stierf, dochter en zoon zetten zijn werk voort. Dat leidde de Smurfen uiteindelijk tot Hollysmurf.

