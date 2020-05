Nieuwe ‘Tiger King’-aflevering op komst LOV

Bron: The Hollywood Reporter 0 TV De storm rond Joe Exotic uit de Netflixserie ‘Tiger King’ is nog niet helemaal gaan liggen. De flamboyante Amerikaan probeert vrij te komen uit de gevangenis en ook aartsvijand Carole Baskin blijft de gemoederen beroeren. Reden genoeg om, voor de tweede keer, een vervolg te breien aan de serie.

De serie ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ telde eigenlijk maar zeven afleveringen. Nadat die van de ene dag op de andere ontplofte door het succes, kwam er al een achtste aflevering, maar die werd niet warm onthaald. Daarin werden via Zoom interviews gehouden met gezichten uit het programma om te horen hoe ze de aandacht ervaren.

Natuurlijk kwamen hoofdpersonages zoals Joe Exotic en Carole Baskin daar niet in aan bod, bijvoorbeeld omdat Exotic zijn dagen in de cel doorbrengt. Maar de aflevering was ook niet van de hand van het productiehuis dat de serie ontwikkelde. Die fout wil Netflix nu rechttrekken, want de nieuwe aflevering die er nu nog aankomt, zal wel door dezelfde mensen gemaakt worden. Aan The Hollywood Reporter werd verklapt dat ze daarin een andere blik zouden willen werpen op de zaak, omdat een kritische noot vaak ontbrak in het programma. Wanneer die aflevering zal uitkomen, is niet duidelijk.

Joe Exotic werd een internationale bekendheid door de documentairereeks die op Netflix verscheen. In de documentaire wordt de steeds verder uit de hand lopende vete tussen de excentrieke Joe en zijn minstens zo bijzondere rivale Carol Baskin uitgebreid in beeld gebracht.

