Nieuwe ‘Thuis’-boek bevat spoilers over de aankomende seizoensfinale

28 mei 2019

17u55

Bron: B&L 1 TV Op 1 juni komt het zevende ‘Thuis’-boek uit. Het verhaal kreeg de titel ‘Ontspoord’ mee, en het bevat enkele spoilers over de seizoensfinale die pas eind juni op het scherm te zien zal zijn. De personages Stan en Joren vertolken de hoofdrol in het boek.

In het boek wordt er verder ingegaan op de relatie van Stan en Joren. Heel wat onopgeloste vragen en geheimen worden besproken. Het boek verschijnt enkele weken voor de seizoensfinale, maar het verhaal speelt zich af na die gebeurtenissen. Fans kunnen via het boek dus al enkele spoilers over het einde te weten komen.