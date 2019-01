Nieuwe ‘Temptation Island’-verleidster bekend IDR

26 januari 2019

06u00 0 TV Op het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ is het nog even wachten, maar de opnames zijn ondertussen wel al afgerond. Ook dit keer krijgen twee Nederlandse en twee Vlaamse koppels gezelschap van een bende hitsige mannelijke en vrouwelijke singles. De namen van verleidsters Kimberley en Emma kende u - net als die van verleider Jietse - al, maar ondertussen bereikte nog een naam onze redactie. Zo zal ook de roodharige bar maid Lizzy (22) haar opwachting maken. “Als ik een lief had, zou ik nooit meedoen aan ‘Temptation Island’.”

Het hotste exportproduct uit Ertvelde - na Eddy Wally weliswaar - was de productie van ‘Temptation’ al eens eerder opgevallen. “Twee jaar geleden was ik al eens gevraagd als verleidster, maar toen heb ik de boot afgehouden. Dit jaar wilde ik wel deelnemen. Mijn vriendinnen vonden het iets voor mij, maar mijn familie was minder enthousiast. En ik heb het hen dan ook nog eens via de telefoon gezegd omdat ik in Frankrijk werk... Nu ja, ‘t is niet dat ik deelneem als koppel. Ik vind het bullshit om op die manier je relatie te testen. Volgens mij wil je dan gewoon op tv komen of je saaie relatie wat leuker maken. Of ik wel geloof dat een man trouw kan zijn? Euh... Ik ben dat zelf niet altijd, dus ‘t zou raar zijn als een man dat wel kan.” (lacht)

Voorkeur voor donkere mannen

Of Lizzy er ook in geslaagd is om effectief hartjes te breken, kan ze nog niet verklappen, maar een ding is zeker: ‘t zullen dan toch de mannen geweest zijn die haar gestrikt hebben. “Ik zal wel eens naar een jongen kijken om mijn interesse te laten blijken, maar ik zal nooit de eerste stap zetten.”

“Ik heb niet echt een type, het moet vooral klikken. Humor is daarbij heel belangrijk. Sinds kort heb ik wel een voorkeur voor mannen met een donkere huid. Ik weet niet waarom, maar mijn oog valt daarop. En dat van hen op mij. (lacht) Ik wil ook liefst een man die wat ouder is, want die hebben hun zaakjes op orde. Mijn leeftijdsgenoten blinken vaak nogal uit op de verkeerde vlakken. Ik erger mij rot aan gasten die zich een stuk in hun voeten drinken en dan luidruchtig worden. En ik ben ook gewoon te jaloers om dat allemaal te tolereren. Al is er wel één ding dat ik nooit zal doen en dat is in de gsm van mijn lief neuzen. Ik wil ook niet dat mijn vriend dat doet, we hebben allemaal recht op privacy. En daarbij: ‘t is niet omdat uw vriendje naar een ander stuurt, dat hij erop zit, hé.” (lacht)