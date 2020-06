Exclusief voor abonnees Nieuwe telenovelle van VTM heet ‘Lisa’ en Tinne Oltmans krijgt de hoofdrol: “Ik heb élke aflevering van ‘Sara’ gezien” Hans Luyten

19 juni 2020

00u00 0 TV Fans van een dagelijkse portie drama en romantiek worden komende winter verwend bij VTM. Op weekdagen zal er naast 'Familie' ook 'Lisa' zijn, een nieuwe telenovelle over vloggers, influencers en marketeers. Tinne Oltmans (27), Oscar Willems (30) en Anouck Luyten (29) spelen de hoofdrollen. In een gesprek met onze journalist lichten ze alvast een tipje van de sluier op. Wie spelen ze? En wat staat hen te wachten?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aanvankelijk zouden de opnamen van 'Lisa' al in april van start gaan. Corona dwarsboomde die plannen, maar volgende week is het wél zover. De cast en crew worden vandaag al op de set verwacht voor een belangrijke proefdag. Daar zullen alle voorschriften worden uitgetest, zodat de reeks veilig kan worden opgenomen. Want ja, ook op de set van 'Lisa' zal er constant ontsmet worden en wordt anderhalve meter afstand gehouden. De opnamen zullen een volledig kalenderjaar in beslag nemen. 'Lisa' zal ergens in de winter op tv starten, maar tijdens de zomermaanden onderbroken worden.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen