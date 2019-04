Nieuwe teaser voor seizoen 8 van ‘Game of Thrones’ belooft niet veel goeds voor Winterfell SD

02 april 2019

19u41

Bron: HBO 11

HBO heeft net een nieuwe teaser vrijgegeven voor het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’: ‘Aftermath’. Daarin ziet het er niet echt goed uit voor de bewoners van Winterfell. Het huis van de Stark-familie is helemaal bedekt met sneeuw en ijs, en verschillende voorwerpen die bij een personage horen, zoals Jon Snows zwaard, Longclaw, liggen verspreid in de wrakstukken en het ijs.