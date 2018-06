Nieuwe 'Star Trek'-reeks met Patrick Stewart op komst MVO

21 juni 2018

15u21 5 TV 'Star Trek' hebben we al in vele kleuren en formaten gezien. Zo was er al ' Discovery', 'Enterprise', 'Voyager' en 'Deep Space Nine'. Daarnaast waren er ook de recente films 'Star Trek Into Darkness' en 'Star Trek Beyond'. Nu is er een nieuwe serie over de bekende personages onderweg, deze keer opnieuw met Sir Patrick Stewart in de hoofdrol.

Stewart (77) speelde in de late jaren '80 kapitein Jean-Luc Picard in 'Star Trek: The Next Generation', één van de meest populaire uitvoeringen van de show. Hij zou in de nieuwe reeks diezelfde rol hernemen.

De laatste jaren was hij vooral te zien als de telepathische professor Charles Xavier in de 'X-Men'-films. In een recent interview deed hij in ieder geval al uitschijnen dat hij zal terugkeren naar de 'Star Trek'-franchise: "Ik heb de nieuwste films nog niet gezien, maar ik heb wel een reden om dat spoedig toch eens te doen", klonk het mysterieus. Het is sinds 2002 geleden dat hij in de huid van Picard kroop, in 'Star Trek: Nemesis', het einde van de filmreeks die uit 'The Next Generation' voortvloeide.

Alex Kurtszman, de producer van dienst, tekende alvast voor een contract van vijf jaar, ofwel vijf tv-seizoenen. De deal is miljoenen waard en de verwachtingen voor de serie liggen hoog.

Wanneer de reeks precies op tv te zien zal zijn, is nog niet bekend.