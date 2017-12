Nieuwe 'Sorry voor alles' bezorgt Margot de gekste maand van haar leven Redactie

21u45 785 VRT TV Na de Emmy-triomftocht in New York heeft Eén vanavond het nieuwe seizoen van ‘Sorry Voor Alles’ afgetrapt. Net als in de eerste reeks wordt ook nu iemands leven in het grootste geheim, en buiten zijn of haar weten om, een maand lang in handen genomen door de televisiemakers. Margot ondervond het dit seizoen als eerste aan den lijve.

Adriaan Van den Hoof bezorgde de 22-jarige Margot Vandersmissen de verrassing van haar leven. Margot is net aan haar professionele carrière begonnen, en is grote fan van 'Sorry voor alles'. Ze werd door haar goede vriend Anton meegenomen naar de studio, om er zogezegd de opnamen vanop de eerste rij te kunnen meemaken.

Eens in de uitzending blijkt Margot tot haar eigen grote verbazing de enige échte kandidaat te zijn. "Dit had ik absoluut niet zien aankomen", is haar eerste reactie aan Adriaan. Dat alle vrienden en familieleden van Margot die mee in het complot zaten plots verschijnen in de studio, doet haar uiteraard nog meer trillen. Haar ouders Ann en Jef, haar twee broers, goede vriend Nick: allemaal wisten ze ervan.

Adriaan trekt het spel meteen op gang door Margot enkele dillema's voor te schoten. Margot moet kiezen, maar enkel bij de juiste keuze's kan ze prijzen in de wacht slepen. Ze maakt kans op 100 boeken, een jaar lang iedere dag verse pizza, een unieke citytrip naar Londen, en een opnamedag in een professionele muziekstudio. Ook de hoofdprijs zegt haar wel wat: Margot kan de volledige inrichting van haar nieuwe woonst, waar ze binnenkort met vriendin Laura intrekt, winnen.

In de “Kan je weten”-ronde stelt Adriaan de kandidaat telkens vragen waarop hij of zij de antwoorden al kan weten, omdat de programmamakers die op een manier in hun leven gebracht hebben. Voor een van deze filmpjes wordt de voordeur van Margot plots beklad met rode verf. Een grote rode Mickey Mouse ontsierd de deur. Maar wat wil Topolino zeggen?

Adriaan vraagt Margot ook om HA-HA te spellen in morsetaal. Een moeilijke opdracht? Een hoop mensen hebben Margot de afgelopen weken nochtans proberen duidelijk maken hoe dat precies moet...

Buiten haar weten om heeft Margo in de maand dat haar leven op z'n kop werd gezet ook een wereldrecord verbroken. Welk record dat kan zijn, moet Margot weten achterhalen. Wanneer ze ontekt dat ze samen met de Australische zanger Isaiah Firebrace (die vorig jaar voor Australië zong op het Eurovisiesongfestival, red.) het wereldrecord 'duet zingen vanop afstand' wist te verbreken, weet margot niet wat haar overkomt.

Haar vriendin Laura regelde voor Margot tijdens de afgelopen maand ook een blind date met Pieter, een kerel die wel erg graag moppen tapt. Tijdens het spel moet er geraden worden hoeveel flauwe grappen Margo kan verdragen, voor ze actie onderneemt. Zijn het er 34, 67, of blijft ze luisteren naar liefst 114 moppen?

In de volgende ronde moet Margot raden wat de afgelopen weken écht is gebeurd, en wat niet. Dat het bed van Margot de hoofdrol speelt, wordt snel duidelijk. Keek kabouter plop naar kaboutermeisjes in het bed van margot? Lagen er 100 vreemden in? Of kroop op een dag een olifant onder de lakens van Margot? Één ding is zeker: haar matras heeft duidelijk afgezien.

Margot zingt en schrijft zelf nummers op haar Youtube-kanaal. Maar ze is ook grote fan van zanger Wim Soutaer en zijn nummer 'Allemaal'. Margot nam ooit een cover op van de song, zette die online, en stuurde een mailtje naar Wim. Er kwam echter nooit reactie op, of toch althans tot nu. Want speciaal voor 'Sorry voor alles' schreef Wim het lied 'Wachten op Margot', waarvoor ze zelf de backing vocals inzong.

Na de spannende finale gaat Margot dus naar huis met een geweldig prijzenpakket. Die boeken, het jaar lang iedere dag verse pizza, de unieke citytrip naar Londen, de opnamedag in een professionele muziekstudio en de volledige inrichting van haar nieuwe woonst, komen allemaal haar kant op.

Het nummer en de videoclip worden morgen gelanceerd. Vanaf dan is het nummer 'Wachten op Margot' ook effectief te koop.