Nieuwe single Niels Destadsbader lag jaren in de schuif: “Het was niet simpel om de klik te maken” SDE

07 oktober 2020

22u52

Bron: Eén 0 TV Woensdagavond was Niels Destadsbader te gast in ‘Vandaag’. Hij vertelde er over z'n nieuwe single, die al jarenlang in de schuif ligt en nu pas het daglicht ziet. En hij had ook nieuws over optredens in de toekomst.

Niels Destadsbader heeft een nieuwe single: ‘Hoofd Op M’n Schouder’. Een prachtige ballade over de breuk met zijn vorige vriendin. Het nummer schreef hij enkele jaren terug, maar Niels voelt zich nu pas klaar om het te zingen. “Ik ben nog steeds erg goed bevriend met haar", legt hij uit in ‘Vandaag’. “Maar ik vond het niet simpel. Je wordt vrienden, je bent niet langer elkaars lief. En die stap zetten, vond ik niet heel eenvoudig. Zeker wanneer je iemand nieuw leert kennen. Dan is het niet zo simpel om de klik te maken van: dat hoofdstuk is nu afgerond, ik ben nu klaar voor een nieuw."

Toch acht Niels de tijd nu rijp om ermee naar buiten te komen. “Voor het eerst heb ik het gevoel dat ik het leuk vind om het te zingen. Omdat ik het een plek heb kunnen geven", legt hij uit. “En ik vind het een mooi liedje, dus het is het juiste moment."

De muzieksector werd hard getroffen door de coronacrisis, dat is niet nieuw. Ook Niels Destadsbader ligt er wakker van. Maar er is goed nieuws. “We zijn nu met ons team een heel plan aan het uitdenken zodat we toch heel snel een paar keer kunnen optreden. Volgens de maatregelen, maar toch heel plezant!” Veel details kan hij evenwel nog niet geven: “Laten we wachten tot alles zeker is." Maar de zanger licht toch een tipje van de sluier op. “Het zal niet binnen te doen zijn", klink het.