Nieuwe single én nieuwe afleveringen van Samson & Marie: vanaf 28 september op Ketnet MVO

24 juni 2020

08u09 28 TV Vanochtend waren niemand minder dan Samson & Marie te gast bij MNM Marathonradio. Niet alleen stelden Samson & Marie er hun nieuwe single ‘Grote Rode Luchtballon’ voor, ze brachten ook groot nieuws mee voor alle Ketnetters en Samson-fans: vanaf maandag 28 september zullen de langverwachte afleveringen van ‘Samson & Marie’ te zien zijn op Ketnet.

Ook ‘Samson & Gert’ was jarenlang te bekijken op Ketnet. De eerste aflevering werd uitgezonden op 2 september 1990, ondertussen bijna 30 jaar geleden. Gert kondigde vorig jaar aan dat hij afscheid zou nemen. Met dochter Marie was de opvolging verzekerd en kreeg Samson er een extra baasje bij. En nu, 30 jaar na de eerste aflevering van ‘Samson & Gert’, zetten ‘Samson & Marie’ dat verhaal in een nieuw jasje verder.

‘Samson & Marie’: vanaf maandag 28 september elke weekdag om 07.30 en 16.50 uur op Ketnet, Ketnet.be, in de Ketnet-app en op het YouTube-kanaal van Ketnet.