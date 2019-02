Nieuwe serie van ‘Game Of Thrones’-schrijver George R.R. Martin van de buis gehaald MVO

20 februari 2019

'Game Of Thrones' is niet de enige serie van George R.R. Martin die tot een eind komt. Ook 'Nightflyers' gaat niet verder.

‘Space horror drama’ Nightflyers is gebaseerd op een novelle van Martin. Het verhaal speelt zich af in 2093 en draait om een team wetenschappers dat met ruimteschip Nightflyer op pad gaat om contact te maken met buitenaards leven. De serie was een coproductie van de Amerikaanse zender Syfy en Netflix, dat de show buiten de VS aanbiedt.

Volgens Deadline was het de bedoeling dat ‘Nightflyers’ een langer lopende serie zou worden, maar heeft Syfy besloten het bij het eerste seizoen te houden.