Nieuwe serie The Hot Zone vertelt verhaal van waargebeurde ebolacrisis in de VS. Wist je dit al over het gevreesde virus?

29 augustus 2019

08u00 0 TV Vanaf donderdag 12 september schotelt National Geographic je de bejubelde minireeks The Hot Zone voor, over een waargebeurde ebolacrisis in de Verenigde Staten. Met deze vijf verrassende weetjes achter de kiezen zal het bloedstollende verhaal nog meer impact op je hebben.

1. Ebola werd ontdekt door een Belg

In 1976 was de Belg Peter Piot aan de slag als assistent microbiologie aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Op een dag klopte er een piloot aan met een thermosfles vol bloed, van een missiezuster die aan een mysterieuze ziekte leed. Na onderzoek van Piot en zijn collega’s bleek het om een onbekend en erg besmettelijk virus te gaan. Ze noemden het ebola, naar een rivier in het besmette gebied. Piot ging ook ter plaatse op onderzoek.

2. Het virus is nog steeds gevaarlijk

Al meer dan een jaar woedt nu in Congo een ebola-epidemie. Amper vijf jaar geleden zorgde een uitbraak van ebola nog voor meer dan 11.000 doden in West-Afrika. Vandaag staat de teller op bijna 2.000 in Congo en het ziet er niet naar uit dat de uitbraak onder controle is. Onlangs werd de epidemie officieel uitgeroepen tot internationale crisis.

3. Ebola brak ooit bijna in ons land uit

Vijf jaar geleden stapte Thomas Eric Duncan uit het West-Afrikaanse Liberia een vliegtuig op om zijn familie in Dallas te bezoeken. Net daarvoor was hij in contact gekomen met iemand die ebola had. Duncan landde voor een tussenstop in Brussel, waar hij gelukkig met niemand in contact kwam. In de VS kwam hij wél met anderen in contact. Hij werd het eerste officiële ebolaslachtoffer op Amerikaanse bodem en kort na zijn dood bleek dat twee verpleegsters ook besmet waren.

4. De reeks is gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Dokter Nancy Jaax, die in de reeks voortreffelijk vertolkt wordt door Julianna Margulies (ken je o.a. van The Good Wife), werd in 1989 geconfronteerd met het virus. Omdat het onderzoekscentrum op nog geen vijfentwintig kilometer van Washington D.C. lag, gingen alle alarmbellen af. Het virus raakte gelukkig niet verspreid. Even zag het er naar uit dat ze zelf ook besmet was, door een snijwonde. Het incident werd uiteindelijk neergeschreven door Richard Preston, wiens boek een internationale bestseller werd. Stephen King noemde het een van de meest angstaanjagende verhalen die hij ooit gelezen had.

5. Vaccin op komst?

Wetenschappers wereldwijd werken in sneltempo aan een medicijn en een vaccin. Er werden al verschillende succesvolle medicijnen ontwikkeld, maar nog altijd niks sluitends. De situatie in Afrika is zo nijpend dat sommige medicijnen al worden uitgetest in de experimentele fase. Alleen is de lokale bevolking daar niet zo blij mee. In Congo en omstreken is er dan ook een groeiend wantrouwen.

