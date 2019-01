Nieuwe seizoen van ‘Down The Road’ zorgde voor twee koppeltjes: "Ik lijk op Boma: ik drink ook graag en ik word snel verliefd" Silke Denissen

25 januari 2019

00u00 0 TV Het was één van de revelaties van vorig tv-jaar: 'Down the road', waarin Dieter Coppens met zes jongeren met het syndroom van Down door Europa trok. In het tweede seizoen reizen ze door het prachtige Zuid-Afrika. Het landschap mag dan helemaal anders zijn, de hartverwarmende momenten blijven ook nu volop aanwezig.

In september 2018 verzamelde Dieter Coppens zes nieuwe jongeren met Down om opnieuw op avontuur te trekken. Drie weken lang, zonder ouders. Reisbegeleidster Griet kon door haar drukke agenda niet mee en werd vervangen door Saar, en er werden lessen getrokken uit het eerste seizoen. Zo werd het wisselvallige Europa ingeruild voor het exotische Zuid-Afrika - "té warm is ook niet goed, dat hebben we in Zuid-Frankrijk gemerkt" - en kreeg ook het programma een update. "We hebben geleerd dat we op het tempo van de jongeren moeten reizen, en dat we ze genoeg ruimte moeten geven", vertelt Dieter Coppens. "Want die mannen nemen het over, hé."

Eén van de meest opvallende kandidaten is de vrolijke Maarten De Gryse (30) uit Aartselaar. Voor hem kreeg de reis naar Zuid-Afrika, en dan vooral vertrekdatum 6 september, een extra dimensie. De groep vertrok namelijk dag op dag drie jaar na het overlijden van zijn vader naar Zuid-Afrika. "Papa is op 6 september 1957 geboren, op 6 september 2015 gestorven, en op 6 september 2018 zijn we naar Zuid-Afrika vertrokken. Een zeer speciale maar wel zeer symbolische dag", vertelt Maarten. "Dat ga ik nooit vergeten, echt waar. Zuid-Afrika was een godsgeschenk uit de hemel."

Maarten, die nu een koppel vormt met Lore uit het eerste seizoen van 'Down the road', vertelt in de eerste aflevering al lachend dat hij zichzelf herkent in Balthasar Boma uit 'F.C. De Kampioenen.' Die vergelijking blijkt niet eens zo vergezocht. "Meneer Boma drinkt af en toe een Duveltje, net als ik. 'Mijn gedacht', dat zeg ik ook veel. En ik werd snel verliefd. Maar nu niet meer, want ik heb Lore. Nu weet ik wat het verschil is tussen echte liefde en verliefd worden op de begeleidsters, zoals Saar." Maarten, de oudste van de bende, nam tijdens de opnames ook zijn verantwoordelijkheid, zo blijkt. "Ik heb goed meegeholpen", vertelt hij. "Ik was de rechterhand bij bepaalde camera's, en ik ging hen vertellen wanneer ze bijvoorbeeld van batterij moesten wisselen ... Samen met regisseur Gijs Polspoel, natuurlijk. Eigenlijk is het dankzij mij en Gijs dat de reeks zo goed geworden is", lacht hij.

Liefde in de lucht

Ook de andere reizigers zijn stuk voor stuk unieke jongeren. De 22-jarige vrolijke flapuit Maud Ysebaert was er niet helemaal gerust in voor ze aan 'Down the road' begon, want ze had hoogtevrees. Maar ze droomde van een wereldreis, en dan is dit programma een stap in de goede richting. Julie Slaets (25) is erg avontuurlijk aangelegd, en wil graag tonen wat ze allemaal kan. Ze is misschien niet de luidruchtigste van de bende, maar ze staat wel klaar om iedereen te helpen. De twintigjarige Yens Ruymen, die elk jaar deelneemt aan de Special Olympics als tennisser, laat graag zijn spieren zien en is niet snel bang.

Na de reis sloeg de vonk over tussen de 22-jarige Charlotte van den Bergh en de 20-jarige Geoffrey Teugels. Het koppeltje, dat niet van elkaar kan afblijven, houdt contact via Whatsapp, en de twee bellen elkaar regelmatig. Zelfs bij familiefeestjes komen ze al bij elkaar over de vloer. En dat de liefde groot is, dat voel je. Tijdens het bekijken van de eerste aflevering kwamen de tranen bij Charlotte naar boven. "Ik vond het leuk om iedereen te zien, maar als ik daarnaar terugkijk, dan word ik emotioneel. Omdat ik het land mis, maar vooral omdat ik mijn vrienden en Geoffrey mis. Ik kan het echt niet laten om verliefd op hem te zijn." Maar als we dan vragen naar haar leukste herinnering, is Charlotte wel formeel: "Dieter! Die presentator was keilief en keischoon, echt waar!" En ook Geoffrey herinnert zich vooral de mooie mensen, en de knuffel die hij op een avond speciaal van alle meisjes kreeg.

Het tweede seizoen van 'Down the road' is vanaf 4 februari tien weken lang te zien op Eén.

Dieter wordt peter van Vlaamse Down-liga

Dieter Coppens wordt peter van de vrijwilligersvereniging Downsyndroom Vlaanderen. "Ja, ze hebben me net gevraagd, en dat pakte me wel", zei de presentator gisteren. "Het is schoon, en uiteraard ga ik dat doen. Al weet ik nog niet helemaal wat dat allemaal inhoudt (lacht)." Downsyndroom Vlaanderen is een vrijwilligersvereniging van ouders van kinderen met Down. De organisatie wil een kenniscentrum zijn waar iedereen terecht kan voor vragen en informatie over Down.