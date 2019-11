Nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ matcht voor het eerst holebikoppel KD

27 november 2019

17u01 0 TV Het vijfde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ stelt niet alleen nieuwe experten in primeur voor, maar ook het eerste holebikoppel. “De fans vroegen ons al jaren om een holebikoppel te volgen, maar wij matchen enkel als er echt potentieel is. De experts denken dat ze nu die goede match gevonden hebben”, klinkt het bij de makers van het programma.

Dat de makers van ‘Blind Getrouwd’ graag een holebikoppel aan de reeks toevoegden, was al een tijdje duidelijk. Na het vierde seizoen werd er zelfs een expliciete oproep gedeeld waarin holebi’s werden opgeroepen om zich in te schrijven. Het hielp, want 12 procent van wie zich inschreef behoort tot de holebigemeenschap. Wie het koppel precies is, wil VTM niet prijsgeven. We weten wel dat het om twee mannen uit Oost-Vlaanderen gaat.

In de buitenlandse versies van Blind getrouwd werden al eerder holebikoppels samengesteld. In Australië, Nederland en Nieuw-Zeeland stapten eerder al telkens twee mannen in het huwelijksbootje. ‘Blind Getrouwd’ is komend voorjaar te zien.