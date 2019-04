Nieuwe seizoen ‘Liefde voor Muziek’ begint op 15 april KD

03 april 2019

15u23

Bron: VTM 0 TV Goed nieuws voor de fans van ‘Liefde voor Muziek’: de startdatum van het nieuwe seizoen van het populaire VTM-programma werd zopas bekendgemaakt. Vanaf maandag 15 april steken enkele populaire muzikale talenten elkaars muziek in een nieuw jasje.

Duid maandagavond 15 april alvast met stip aan in uw agenda, want na het voorbije succesvolle seizoen maakt ‘Liefde voor Muziek’ zich klaar voor een nieuwe editie. En daarvoor hebben ze enkele straffe namen kunnen strikken: Laura Tesoro, Ilse DeLange, Milow, Stef Kamil Carlens, Kommil Foo, Jan Leyers en Bart Kaëll. Die laatste mag zijn muziek onder handen genomen zien worden in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

