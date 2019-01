Nieuwe regels maken ‘The Voice’ spannender: juryleden mogen elkaar saboteren en An Lemmens krijgt versterking MVO

24 januari 2019

06u41 1 TV Koen Wauters, Natalia, Bart Peeters en Alex Callier gaan in het zesde seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ op zoek naar de stem die hen de overwinning kan opleveren.

Dit jaar wordt de competitie onder de coaches nog extra aangescherpt, want de ene coach kan de andere dwarsbomen door zijn stoel tijdens de Blind Auditions te blokkeren. Ze zullen dus meer dan ooit tactisch moeten spelen om het toptalent in hun team te krijgen.

Dat de zoektocht naar zangtalent in Vlaanderen blijft boeien, bewees het vorige seizoen, dat wekelijks goed was voor meer dan een miljoen kijkers.

Dit jaar zullen maar liefst 60 kandidaten de blind auditions overleven. Dat betekent dat elke coach plaats heeft voor 15 stemmen in zijn team. An Lemmens staat er deze keer dan ook niet alleen voor: Sean Dhondt wordt dit seizoen haar vaste co-host. Ook het Voice-parcours ziet er anders uit. Na de 7 auditieafleveringen moeten de kandidaten zich eerst nog eens solo bewijzen in de knockouts, waarin de coaches elkaars talenten kunnen stelen. Daarna ontmoeten de doorstotende stemmen elkaar in de battle-ring. Enkel de 12 allerbesten per team halen de liveshows.