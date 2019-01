Nieuwe reeks ‘Batwoman’ krijgt ‘Game Of Thrones’-regisseur MVO

04 januari 2019

11u59

Bron: Entertainment 0 TV De eerste aflevering van de nieuwe The CW-reeks ‘Batwoman’ zal geregisseerd worden door David Nutter, een man die we vooral kennen van zijn werk voor ‘Game Of Thrones’.

Nutter regisseerde enkele van de meest opmerkelijke afleveringen uit de HBO-serie, waaronder ‘The Rains of Castamere’, ook wel gekend als de ‘Red wedding’-aflevering. Die is bij de kijkers van de reeks vooral berucht omdat een hoop hoofdpersonages op een paar minuten tijd sterven. Daarnaast werkte Nutter ook aan shows als ‘The Mentalist’, ‘Supernatural’, ‘Without A Trace’ en ‘Smallville’.

Nutter - die bekendstaat als ‘the pilot whisperer’ en dus erg goed is in de regie van eerste afleveringen - zet nu dus zijn tanden in de pilootaflevering van ‘Batwoman’, met het Australische model/actrice Ruby Rose (32) in de hoofdrol.

‘Batwoman’ krijgt momenteel al erg lovende commentaar omdat het hoofdrolpersonage openlijk lesbisch zal zijn. Ruby Rose maakte eerder al indruk met haar rol als Stella Carlin in Netflixreeks ‘Orange Is The New Black’ en recenter met haar passage in actiefilm ‘The Meg’.

Wanneer ‘Batwoman’ precies is première zal gaan is niet bekend. Na het beoordelen van de pilootaflevering zal zender The CW beslissen of ‘Batwoman’ een vervolg krijgt. Als ‘Batwoman’ er komt, dan vult Ruby Rose met haar personage het lijstje van vrouwelijke superhelden zoals Black Widow, Captain Marvel en Wonder Woman aan.