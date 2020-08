Nieuwe realityreeks 'Leven en Latem Leven' volgt Valerie De Booser op VTM 2 Mark Coenegracht

17 augustus 2020

06u19 0 TV Het leven en werken van een dozijn interessante personages die elk een optrekje hebben in het kunstminnende, door statige villa's aan de meanderende Leie omzoomde Sint-Martens-Latem. Dat is de insteek van 'Leven en Latem Leven', het eerste tv-werk van Niels William dat in het najaar op VTM 2 te zien is. Met in één van de hoofdrollen: Valerie De Booser.



Behalve de voormalige echtgenote van Koen Wauters volgen de camera's van Heartmade Media - het nieuwe productiehuis van Niels William - ook de kleurrijke koksbroers Kristof en Stefan Boxy, warenhuiseigenares Kristine die heen en weer pendelt tussen Monaco en Latem, de steenrijke tabakshandelaar Patrick Goossens die 300 dagen per jaar in het vliegtuig zit, de Nederlandse schrijver en zelfverklaarde zoon van prins Bernhard Oscar van den Boogaard, schoenenontwerpster Virginie Morobé en ex-voetballer en ondernemer David Damman. Allemaal hebben ze hun uiteenlopende bezigheden, dromen en verlangens. En een optrekje in het feeërieke Sint-Martens-Latem, waar ze elkaar weleens toevallig tegen het lijf lopen. Niet zo moeilijk, want het dorp is slechts 14 vierkante kilometer groot. Velen van hen hebben ook een vast adres in het buitenland, van Monaco tot Zambia. En ook daar volgt de camera hen.

Of 'Leven en Latem Leven' niet een beetje doet denken aan 'The Sky Is The Limit', de reportagereeks van Peter Boeckx op VIER? "Wij hebben niet gecast op rijkdom, maar op interessante mensen met interessante bezigheden", klinkt het bij voormalig K3-ontdekker Niels William. "Het leven in en rond de Leie is onze belangrijkste kapstok. We schetsen een beeld van een dorp, zoals ook de Canvas-reeks 'Gentbrugge' dat bijvoorbeeld deed."