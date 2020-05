Nieuwe Njam!-chef Nicolas Decloedt runt restaurant met zijn vrouw: “Hopelijk gauw weer openen” MV

Bron: TV Familie 0 TV Nicolas Decloedt (43) werd gekroond tot Beste Groentechef van België. En hij heeft met ‘Veldvers’ nu z’n eigen programma op kookzender njam!. “Het is de bedoeling om de kijkers een volledig plantaardige en smaakvolle, botanische wereld te serveren. We tonen hoe veelzijdig onze Belgische groenten en fruit zijn”, zegt Nicolas.

Veel mensen hebben het niet meteen voor een plantaardige keuken...

Ja, en dat negatieve beeld wil ik bijstellen. Want da’s hélemaal onterecht. Net zoals in mijn restaurant, Humus x Hortense in Elsene, wil ik op njam! tonen dat plantaardig koken écht wel een interessante en leuke ervaring is. Oók voor de smaakpapillen. Zonder een spoortje van vlees of vis, dus. Inderdaad. Voor wie er geen ervaring mee heeft, is het natuurlijk wel even aanpassen. Het is vaak een kwestie van plantaardige alternatieven zoeken. Maar zelfs een dessert op basis van groentjes kan! Al gebruiken we daarvoor soms ook fruit, natuurlijk. Het moeilijkste is om eieren en zuivel te vervangen. Al vraagt dat gewoon om meer creativiteit.

Wat we te zien krijgen in ‘Veldvers’ is toch toegankelijk?

Ja ja, sowieso. Het is écht de bedoeling dat iedereen die gerechten thuis kan klaarmaken. En je zult niet de hele dag in de keuken moeten staan, hoor. We werken trouwens niet alleen met groenten, maar ook met peulvruchten, granen en dergelijke. En juist zó krijg je volwaardige gerechten. Gerechten die je ook een voldaan gevoel geven.

Naast topchef ben je nu ook tv-chef. Wilde jij dat al lang graag doen?

Eerlijk gezegd niet. Maar ik zie dit vooral als een opportuniteit. Gelukkig had ik ervaring in het geven van workshops, daarom dat presenteren me redelijk goed af gaat. Al wil ik niet te hoog van de toren blazen. (lachje)

Zijn er tv-koks naar wie jij opkijkt?

Jeroen Meus heb ik altijd weten te appreciëren. Zijn no-nonsense aanpak vind ik de max. Geen chichigedoe. En internationaal is Jamie Oliver een voorbeeld. Jeroen heeft zowat dezelfde aanpak als hij. Ja, van die mannen kan ik nog wat leren als tv-chef.

Jij hebt het nu aardig druk. Maar je hoeft je vrouw niet vaak te missen, want jullie werken samen in jullie restaurant, hé?

Klopt. Caroline en ik vinden het een groot voordeel dat we samenwerken. Haar inbreng in Humus x Hortense is niet te verwaarlozen, hoor. Hopelijk kunnen we onze zaak - die nu gesloten is door de coronacrisis - gauw weer openen!