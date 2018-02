Nieuwe Netflix-special ‘The Push’ pakt uit met extreem experiment: nietsvermoedend slachtoffer wordt overtuigd om moord te plegen avh

13u04 0 TV Maak op 27 februari alvast je avond vrij, want dan dan lanceert Netflix een ongelooflijk straffe special. In ‘The Push’ probeert de Britse illusionist Derren Brown een nietsvermoedend slachtoffer aan te zetten tot moord. Hij wil daarmee nagaan hoe ver we onder sociale druk kunnen gemanipuleerd worden.

De 'psychologische illusionist' Derren Brown huurde een team van 70 acteurs in om Chris, een nietsvermoedend slachtoffer, in de val te lokken met uitgekiend scenario. De proefpersoon weet niet dat er verborgen camera’s op hem gericht staan en hij weet al zeker niet dat iedereen hem wil overhalen om uiteindelijk een moord te plegen.

De onheilspellende trailer toont hoe Brown en zijn team een valse veiling opzetten, waar een miljonair een hartaanval krijgt. De acteurs verstrikken slachtoffer Chris in een web van leugens en bedrog, tot het moment waarop Chris maar één uitweg meer ziet: moord.”

"Morele mensen in staat tot afschuwelijke daden"

Het experiment doet denken aan het experiment van sociaal psycholoog Stanley Milgram. Proefpersonen bleken in dat experiment in staat om zware stroomstoten te geven aan anderen, gewoon omdat het hen werd opgedragen door een autoritair figuur. "Wanneer we geconfronteerd worden met autoriteit, dan is het ons natuurlijk instinct om onwrikbaar en ongehinderd te gehoorzamen", zegt Brown. "Zelfs de meest morele mensen kunnen overtuigd worden om de meest afschuwelijke daden te plegen, eenvoudigweg omdat hen wordt opgedragen dat te doen."

Brown is fervent aanhanger van het scepticisme. Hij claimt geen bovennatuurlijke gaven, maar werkt puur op "suggestie, psychologie en showmanschap". Hij werd bekend met Mind Control, een tv-show die hij in 2000 maakte voor Channel 4, waarin hij de gedachten van anderen las. 'The Push' werd eerder al uitgezonden op Channel 4 onder de naam ‘Pushed To The Edge’.

'The Push' is vanaf 27 februari beschikbaar Netflix. Daarna volgen er nog twee andere specials van Brown.