Nieuwe Netflix-serie krijgt 100% op ratingsite: “Meest verslavende en originele serie in lange tijd” avh

11u39 14 Netflix . TV Vorige week loste Netflix de gloednieuwe serie ‘The End of the F***ing World’ en amper een week later zijn de kijkers door het dolle heen. Op ratingsite Rotten Tomatoes krijgt de reeks zelfs een score van 100 procent. En ook Netflix-CEO Reed Hastings steekt zijn enthousiasme niet weg: “De meest verslavende en originele serie in lange tijd. Waanzinnig goed!” schreef hij op Facebook.

‘The End of the F***ing World’ is een zwarte, absurde komedie, gebaseerd op de gelijknamige strip. De reeks vertelt het verhaal van de 17-jarige James, die denkt dat hij een psychopaat is. Samen met zijn klasgenoot Alyssa loopt hij weg van huis.

De serie wordt zowel door de kijkers als door recensenten lovend onthaald. The Atlantic heeft het over “een verrassende krachttoer”. “Het verhaal doet denken aan een script van Wes Anderson ('Fantastic Mr. Fox', 'The Grand Budapest Hotel') dat werd gedumpt omdat het te duister was.” En ook het tijdschrift Variety weet met haar enthousiasme geen blijf: “De serie kruipt onder de huid van de kijker.” Sommigen zien de serie als een kruising van een Wes Anderson-film en 'Natural Born Killers', een heerlijke combinatie als je het ons vraagt.

Netflix-CEO Reed Hastings deelde de recensie van The Atlantic op Facebook: “Wauw, nieuwe serie. De meest verslavende en originele serie in lange tijd. Waanzinnig goed”, aldus Hastings.

‘The End of the F***ing World’ is nu beschikbaar op Netflix.