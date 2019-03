Nieuwe Netflix-reeks is het zeker: "Maddie McCann ontvoerd door mensensmokkelaars" Melissa Van Ostaeyen

00u00 0 TV Ondanks protest van haar ouders zendt Netflix vanaf vandaag 'The Disappearance of Madeleine McCann' uit. De achtdelige docureeks belooft alvast uit te pakken met een "significante onthulling": het - ondertussen al bijna 12 jaar - vermiste meisje zou nog leven en gevangenzitten bij mensensmokkelaars.

Op 3 mei 2007 werd de wereld opgeschrikt door een verontrustend bericht: de driejarige Britse Maddie McCann was verdwenen tijdens haar familievakantie in de Portugese Algarve. Ze had een tijdje alleen in de hotelkamer gezeten, maar daar waren achteraf geen sporen van inbraak of ontvoering te vinden.

In de jaren nadien volgden verschillende onderzoeken, reconstructies en verdachtmakingen, maar steeds zonder veel resultaat. De nieuwe Netflix-documentaire 'The Disappearance of Madeleine McCann' lijkt het nu echter zeker te weten: Maddie zou nog leven én in handen zijn van een smokkelbende. "Mensensmokkelaars krijgen zelden een meisje uit de middenklasse te pakken", zegt privédetective Julian Peribanez in de reeks. "Maddie is dus van grote waarde voor hen en ik ben ervan overtuigd dat ze om die reden is meegenomen."

Meer dan 40 getuigen

Peribanez is één van de meer dan 40 betrokkenen die in de docureeks aan het woord komen - sommigen spreken zelfs voor het eerst openbaar. Een andere opmerkelijke getuige is Goncalo Amaral, een lokale politie-inspecteur die Maddies ouders verdenkt van de moord op hun dochter. Kate en Gerry McCann klaagden hem in het verleden al aan wegens laster, nadat hij in een boek beweerde dat ze Maddie een overdosis kalmeermiddelen hadden toegediend. "Hij had een baken van hoop moeten zijn voor ons", aldus moeder Kate. "Maar dat draaide helemaal anders uit. We voelden ons verraden." Maddies ouders hebben zich dus met man en macht verzet tegen de release van de reeks. Toch trekt Netflix bij deze aan het langste eind. Maar of 'The Disappearance of Madeleine McCann' het vermiste meisje ook echt kan terugvinden? Die kans lijkt heel klein. "We zullen deze zaak misschien nooit oplossen", aldus inspecteur Amaral. "Maar zolang we haar niét hebben gevonden, is mijn werk nooit gedaan."

