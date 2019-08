Nieuwe Netflix-horrorserie ‘Marianne’ bezorgt kijkers slapeloze nachten TDS

28 augustus 2019

09u48

Bron: Netflix 2 TV Goed nieuws voor alle horrorfans, want Netflix pakt binnenkort uit met ‘Marianne’, een reeks die kijkers de stuipen op het lijf jaagt. De serie draait rond Marianne, een Franse vrouw die “altijd krijgt wat ze wilt.” De eerste beelden van de horrorserie zijn alvast bloedstollend spannend.

De reeks ‘Marianne’ draait rond romanschrijfster genaamd Emma, die iedere nacht opnieuw dezelfde nachtmerrie heeft. In haar enge dromen ziet Emma telkens een heks genaamd Marianne. Ze gebruikt de heks als een personage voor haar boeken, maar al snel blijkt dat haar gruwelijke verhalen ook in het echt gebeuren. Ze besluit dat er maar één antwoord kan zijn: Emma moet in haar eigen duistere verleden duiken om haar angsten onder ogen te komen.

Met deze Franse reeks lanceert Netflix nog maar eens een uitstekende internationale titel. Eerder konden ‘La Casa De Papel’ en het Duitse ‘Dark’ al indruk maken bij kijkers, maar ‘Marianne’ is de eerste buitenlandse serie die zo ijzingwekkend is. De reeks is vanaf 13 september te zien.