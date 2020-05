Nieuwe Netflix-docureeks graaft dieper in donkere wereld van Jeffrey Epstein: “Hij had een heus orgie-eiland” TDS

27 mei 2020

20u00

Bron: Netflix 0 TV Netflix heeft een nieuwe docureeks gelanceerd die veel stof doet opwaaien. In het vierdelige ‘Filthy Rich’ laat regisseur Lisa Bryant tientallen vrouwen aan het woord die allen zeggen het slachtoffer te zijn geworden van de omstreden multimiljonair Jeffrey Epstein, die vorig jaar op 66-jarige leeftijd stierf. Zij doen tot in detail uit de doeken wat Epstein en zijn vrienden hen zouden hebben aangedaan in zijn kapitale villa’s en op zijn privé-eiland in het Caribisch gebied.



De zaak Jeffrey Epstein blijft de wereld beroeren. ‘Filthy Rich’ is een vierdelige reeks die belooft dieper te graven dat tot nu toe werd gedaan, door verschillende van Epsteins slachtoffers aan het woord te laten. In de docureeks getuigen sommigen onder hen voor het eerst over hun ervaringen, en bieden zo een blik in het donkere leven van de miljardair. De makers leggen met de docureeks Epsteins beruchte parcours van misdaden en doofpotoperaties op een even heldere als beklijvende wijze bloot.

Zo komt in de serie de vriendschap van de Britse prins Andrew met Epstein ruimschoots aan bod. Virginia Roberts (36), een van de vrouwen die stelt misbruikt te zijn door vrienden van Epstein, beschuldigt de Britse prins van aanranding en komt zelf aan het woord in de afleveringen. Ze beschrijft de haast onvoorstelbare taferelen die zich afspeelden op de eigendommen van de overleden miljardair. “Het was werkelijk ‘orgie-eiland’, want dat is exact wat zich daar afspeelde”, vertelt Virginia over het beruchte privé-eiland van Epstein in de Caraïben. “Maar niet alle mannen deden eraan mee. Ik heb ook mensen op het eiland gezien die er slechts voor een lunch of dinertje vertoefden. Zij bleven er dan ook niet lang.”

Ooggetuigen

Ook medewerkers die op het eiland van Epstein werkten, getuigen welke seksuele handelingen zij Andrew daar met Roberts en andere vrouwen hebben zien verrichten. Steve Scully, een gewezen werknemer, zag in 2004 hoe de Britse prins bij Epsteins zwembad in het gezelschap van een ‘onbekende vrouw’ aan “een soort voorspel” bezig was. Ook kan hij zich onder herinneren hoe hij een mannelijke vriend van Epstein naakt en omringd door topless dames rond zag huppelen. “Je vertelt jezelf dat je het niet zeker wist, dat je nooit echt iets gezien hebt”, vertelt hij. “Maar dat is allemaal rationalisatie. Jeffrey Epstein was een man die zijn afwijking goed verborgen probeerde te houden, maar daar niet in slaagde.”

In de docureeks komt ook een interview met Haley Robson (33) aan bod, die Epstein naar eigen zeggen ontmoet heeft nadat ze van een onbekende vrouw een aanbod kreeg om geld te verdienen door de miljardair te masseren. Robson legt uit dat ze aanvankelijk weigerde, maar toch op ‘de vacature’ inging nadat Epstein haar geld gaf om enkele vrienden mee uit te nodigen. Uiteindelijk werden er 24 meisjes door Haley ‘gerekruteerd’, het ging zowel om klasgenoten als vriendinnen.

(lees verder onder de foto)

Steeds meer getuigenissen

De Netflix-reeks pakt dus uit met enkele onthutsende getuigenissen. De afgelopen tijd spraken steeds meer betrokkenen zich uit over de zaak, zoals ook de privéchauffeur van Epstein. “Jeffrey had een bijnaam gekregen: de pedo. Omdat hij mij ‘zijn’ jonge meisjes altijd liet ophalen”, zei die. “En dit was al jaren voordat hij werd gearresteerd. Het was eerst eerder een grap, zo van: ‘Ja, ik ga de pedo weer oppikken’. Ik denk niet dat ik echt kon geloven wat er speelde, ook al is dat de waarheid en is dat wel degelijk wat er gebeurde.”

“De manier hoe ik over Epstein denk, is dat hij me aan John Gotti (een beruchte Amerikaans misdadiger, hij was de baas van één van de vijf grote New Yorkse maffiaorganisaties, red.) deed denken. Hij kon doen wat hij wilde, wanneer hij maar wilde”, aldus de chauffeur nog. “Niemand kon hem raken omdat hij geld en veel invloed had. En hij had de vuile was van zijn contacten in zijn bezit. Hij was in staat alles te beheersen en te manipuleren, omdat iedereen bang voor hem was. Niemand die wil dat die dingen naar buiten komen.”

Seksnetwerk

De 66-jarige Epstein werd vorig jaar dood in zijn cel aangetroffen toen hij in voorarrest zat, in afwachting van zijn rechtszaak. De zakenman zou honderden meisjes en jonge vrouwen naar zijn eiland in de Caraïben hebben laten overkomen. Ook andere beroemdheden en hoogwaardigheidsbekleders maakten naar verluidt uitgebreid gebruik van het netwerk van Epstein.

Epstein werd in 2008 ook al aangeklaagd voor het misbruiken en transporteren van minderjarige vrouwen, maar wist toen een zeer omstreden deal met Justitie te sluiten. In de praktijk bestond zijn straf uit 13 maanden huisarrest. De zaak werd in 2017 weer opgerakeld toen president Donald Trump de toenmalige officier van Justitie, Alex Acasto, voordroeg als minister in zijn kabinet.

