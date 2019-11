Nieuwe Netflix-docu doet yogawereld daveren: beroemde goeroe mishandelde, vernederde en verkrachtte zijn volgelingen TDS

28 november 2019

10u58

Bron: Netflix 1 TV De yogawereld davert op zijn grondvesten. De nieuwe Netflix-documentaire ‘ Bikram: Yogi, Guru, Predator’ onthult hoe Bikram Choudhury (75) - de bedenker van yogalessen in een hete ruimte - een immens imperium wist uit te bouwen. Die macht veranderde hem in een roofdier: volgens de getuigen die aan bod komen in de documentaire mishandelde, vernederde en verkrachtte de beroemde goeroe systematisch zijn volgelingen.

De nieuwe Netflix-documentaire laat er geen twijfel over bestaan: achter de wereld van Bikram-yoga gaan heel wat duistere geheimen schuil. De razend populaire vorm van yoga, waarbij deelnemers in een ruimte van zo’n 40° Celsius hun workout doen, werd bedacht door Bikram Choudhury. Hij werd geboren in India en is al sinds zijn vierde gebeten door yoga.

Hij wist met zijn methode miljoenen volgers aan zich te binden, waaronder ook heel wat Hollywoodsterren - in ons land is Natalia bijvoorbeeld gebeten door de discipline. Met het verspreiden van zijn ideeën vergaarde hij zijn schijnbaar grenzeloze fortuin. Een opleiding tot Bikramdocent kost 10.000 dollar per persoon en Choudhury is de enige die licenties kan afgeven of intrekken. Het gaf hem ontzettend veel invloed en aanzien. Zo veel macht dat de goeroe ongestoord zijn gang kon gaan, en zijn omgeving simpelweg de andere kant op keek toen hij zijn boekje te buiten ging.

Schokkende opleiding

Zijn ‘studenten’ werden tijdens hun opleiding systematisch misbruikt. De volgelingen werden opgesloten in een hotel, waar ze te weinig te eten kregen en te weinig sliepen. Het werd hen ook verboden tijdens de lessen naar het toilet te gaan. Ze werden bovendien zwaar vernederd door Bikram, die tijdens de lessen niet meer droeg dan een zwarte Speedo en een Rolex: hij slingerde harde verwijten als ‘You fucking bitch’ naar het hoofd van zijn protegés, duwde hen tegen de vlakte en ging zelfs op hun rug staan.

(lees verder onder de foto)

Met andere studentes ging hij nog veel verder: Choudhury nodigde verschillende volgelingen uit op zijn hotelkamer. Hij vroeg om gemasseerd te worden en zou samen met zijn protegés naar Bollywoodfilms kijken. In realiteit ging het er helemaal anders aan toe: Bikram verkrachtte verschillende studentes, die verbazend genoeg zijn opleiding bleven volgen. Choudhury wist zijn volgelingen dan ook zodanig te manipuleren dat hun eigen veiligheid onder het mom van ‘zelfontplooiing’ in gevaar kwam.

Gevlucht

Choudhury is meermaals officieel aangeklaagd en veroordeeld. Toch heeft hij de beschuldigingen van seksueel misbruik altijd ontkend. In 2016 sloeg de goeroe op de vlucht, omdat hij na een rechtszaak ruim 6,2 miljoen euro schadevergoeding moest betalen aan een ex-werknemer. Ondanks de nieuwe onthutsende documentaire blijft Choudhury echter lesgeven en volgend jaar gaat hij op een heuse tournee door India. Die kost zo’n 3.600 euro per persoon. “Dat vind ik zo shockerend. Iedereen weet wat hij gedaan heeft en het heeft geen enkele consequentie”, zegt Eva Orner, de regisseur van de documentaire tegen The Guardian. “Hij komt overal gewoon mee weg.”

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.