Nieuwe musical voor Ketnet: 'Team U.P.'

17u37 0 Ketnet Team U.P. TV Vanavond ging de nieuwe en vierde editie van Ketnet Musical van start op Ketnet. Deze én volgende week zien de Ketnetters 60 kandidaten de ziel uit hun lijf zingen en dansen tijdens het grote selectieweekend, om kans te maken op een rol in de nieuwe musical Ketnet Musical: Team U.P..

Donderdag 16 november valt het grote verdict en komen we te weten wie de 24 kinderen zijn die volgend voorjaar op de planken zullen staan in deze gloednieuwe productie van Studio 100 en Ketnet. Eerder werd al bekendgemaakt dat Ketnet-wrapper Sander Gillis één van de drie volwassen hoofdrollen voor zijn rekening zal nemen.

Bekend gezicht bij de audities

Tijdens de eerste aflevering van vanavond kon de oplettende kijker alvast een bekend gezicht opmerken. Nono Wauters is één van de deelnemers. Tijdens Planeet De Cock op MNM belde Tom De Cock even met Nono om meer te weten te komen over zijn deelname.

"Ik vond het héél spannend om mee te doen aan de audities want het was meteen ook mijn eerste auditie. Toen ik vorig jaar aan mijn ouders vertelde dat ik graag wou meedoen, zegden ze dat ik er voor moest gaan als het mijn grote droom is. Ze raadden mij wel aan om nog een jaartje te wachten en wat extra ervaring op te doen in dans. Thuis krijg ik heel wat tips, en dan vooral van Zita omdat zij twee jaar geleden meedeed aan de audities en uiteindelijk zelfs mee mocht spelen in Ketnet Musical: Kadanza Together. Zij is voor mij een beetje een voorbeeld, dus ik ben wel blij dat ze mijn zus is. Ook nonkel Kris heeft mij al veel geholpen. We repeteerden de nummers voor de auditie samen aan de piano."

Op TV en in de zalen

Om te weten te komen of Nono Wauters de effectieve selectie gehaald heeft, is het nog even wachten. Vanaf 20 november zien de Ketnetters de 24 geselecteerde talenten aan het werk tijdens repetities en workshops. En op zondag 10 december wordt tijdens een tv-show beslist wie van de castleden welke sprekende rol mag vertolken. Ketnet Musical: Team U.P. gaat in première op zaterdag 3 maart in het Plopsa Theater in De Panne. Nadien volgen er voorstellingen in De Panne, Ethias Theater in Hasselt, Capitole in Gent, Kursaal Oostende en in de Stadsschouwburg Antwerpen.

Het verhaal

In het topsportinternaat U.P., waar kracht en prestatie hoog in het vaandel staan, is alles één grote competitie. Lars, de zoon van een bekende sporter, komt tegen zijn zin terecht in de school. Niet iedereen is even blij met zijn komst. En wanneer de directie hem wegens de bekendheid van zijn vader bevoordeelt, is het hek helemaal van de dam en staat de hele school op stelten. Team U.P. is een bruisende musical die zowel de sport- als de muziekfanaten zal bekoren. De musical wordt een mix van nummers uit het Studio 100- en Ketnet-repertoire, aangevuld met een aantal nieuwe nummers.

Ketnet Team U.P. - Ook Nono Wauters waagt zijn kans.

Alle info over Ketnet Musical vind je terug op www.ketnetmusical.be

Ketnet Musical: Het grote selectieweekend , vanaf maandag 6 november om 16u30 en om 18u55 op Ketnet, Ketnet.be en in de Ketnet-App