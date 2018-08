Nieuwe miniserie Michael Jackson in de maak MVO

30 augustus 2018

09u25 0 TV Op de dag dat Michael Jackson 60 jaar zou zijn geworden, is naar buiten gekomen dat er een onthullende miniserie over de King of Pop gemaakt gaat worden. Het project is gebaseerd op het boek 'My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man', dat in 2011 door Frank Cascio geschreven is. Cascio was goed bevriend met Jackson.

Volgens een bron richt de serie zich op de 25-jarige vriendschap die de twee hadden. Frank ontmoette Michael toen hij 5 jaar oud was en vertelde in een eerder interview dat de superster graag bij hem thuis op bezoek in New Jersey kwam. "Dan ging hij mijn moeder helpen met opruimen en schoonmaken, hij vond het fijn om bij ons het normale leven te leiden."

De serie staat gepland om dit najaar in productie te gaan, als er een productiebedrijf is gevonden. Ondermeer Roc Nation TV, de televisietak van het bedrijf van JAY-Z, is hiervoor benaderd.