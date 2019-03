Nieuwe Instagram-reeks wil uw kinderen opvoeden: “Afraden om te roken” Nina Dillen

12 maart 2019

00u00 0 TV Je dacht misschien al hip te zijn met een regelmatige dosis Netflix, maar voor de jongste generatie is er een nog veel nieuwer concept: een fictiereeks die enkel te zien is via Instagram Stories, op je smartphone dus. 'Instaverliefd' van productiehuis Eyeworks, bekend van 'Eigen Kweek' en 'Rundskop', loopt vanaf 19 maart zes weken lang.

In de Instagram-reeks nemen Ketnet-gezichten Sarah Mouhamou, Naomi Janssens, Thijs Antonneau en YouTuber Rayan Aghassaiy de hoofdrollen voor hun rekening. Er zijn gastoptredens van onder anderen actrice Eline De Munck en influencer Elodie Gabias. "Volg je 'Instaverliefd' op Instagram, dan krijg je dagelijks meerdere Instagram Stories te zien", legt scenarist Brecht De Groot uit. "Je volgt het verhaal van Nora, Floor, Lars en Louis, die op zoek zijn naar een lief en een 'datingspel' op poten zetten. Bepaalde dates leveren bonuspunten op, andere strafpunten." In tegenstelling tot een doorsnee-aflevering van 'Thuis' of 'Familie', zijn de dagelijkse stories heel kort en flitsend. "Elk verhaaltje duurt zo'n vijftien seconden en je krijgt er een achttal per dag te zien. Aan het einde van de week kan je op Instagram TV een compilatieaflevering bekijken met hoogtepunten van de voorbije week."

Eyeworks wil met het experiment inspelen op de mediagewoontes van de jeugd. Uit de meest recente cijfers van de Digimeter blijkt dat amper een vijfde van de jongeren onder de 24 lineair televisie kijkt. Bovendien blijft Instagram als medium het sterkst groeien bij de jeugd.

10- tot 15-jarigen

"We zijn de eersten in Europa die dit proberen", zegt Eyeworks-producent Peter Bouckaert. "De acteurs filmen alles zelf met een smartphone, er wordt niet gemonteerd en we blijven heel dicht bij de beeldtaal die jongeren zelf op Instagram gebruiken. Onze doelgroep zit dan ook tussen 10 en 15 jaar."

En daar hoort ook een opvoedkundig luikje bij. De serie kwam tot stand in samenwerking met Eén, MNM en Kom op Tegen Kanker. Onder invloed van die laatste partner wil de serie tussen de regels door het beginnen met roken afraden. "Er zijn verwijzingen naar hoe ongezond roken is, en de personages die daten met een roker krijgen ook minpunten", vervolgt Bouckaert. "We willen zeker niet met het vingertje wijzen, het blijft een fun-reeks. Maar omdat die leeftijdcategorie het meest vatbaar is voor groepsdruk, proberen we hier subtiel rond te sensibiliseren."