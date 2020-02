Nieuwe inspecteur maakt intrede bij ‘De Buurtpolitie’ TDS

12 februari 2020

09u30

Bron: VTM 0 TV Vanaf maandag 24 februari keert ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie’ terug op VTM. Inmiddels zit de populaire reeks al aan zijn dertiende seizoen, en dat vraagt om een nieuw gezicht. Voortaan vervoegt Liandra Sadzo (20) de cast en maakt ze haar intrede als inspecteur.

Liandra is een Vlaamse actrice met Zuid-Amerikaanse roots. Op jonge leeftijd kwam ze al in contact met de showbizz als danseres van Regi, Ian Thomas en Slongs Dievanongs. Bij het grote publiek is ze vooral bekend door haar rol als Kyra in de jeugdreeks ‘D5R’ of als Merel in de muzikale Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. Tussendoor kroop ze ook nog in de huid van Rox in de Disney Channel-reeks ‘Just Like Me!’, en bracht ze een boek uit onder de naam ‘100% Liandra’. Haar acteerwerk combineert ze met modellenwerk en haar studie Interieur & Design aan de Thomas More Hogeschool.

“Wie wil er nu niet achter boeven spurten, hen onder schot houden en in de boeien slaan? De avonturen van De Buurtpolitie heb ik gevolgd maar ik wist niet dat dit over échte verhalen ging! Dat maakt het nog éxtra spannend. De eerste opnames zijn zeer goed verlopen. Ik voelde me onmiddellijk op mijn gemak in het politiekorps en in mijn agentenpakje. Meespelen in De Buurtpolitie is zonder te overdrijven toch wel iets dat op mijn bucketlist stond. Van nature ben ik een persoon die zéér slecht tegen onrecht en onrechtvaardigheid kan. Daarom is de rol van Louise in De Buurtpolitie me dan ook op het lijf geschreven.”

In ‘De Buurtpolitie’ kruipt Liandra in de huid van inspecteur Louise Mertens. Ze kent Nour (Idalie Samad) en Emma (Lisa Gerlo) van op de politieschool en omdat zij zo enthousiast waren over het korps van commissaris Berckmans (Willy Herremans) heeft ze meteen gesolliciteerd toen er een vacature vrijkwam. Louise is een gedreven, jonge agente. Ze is streng maar rechtvaardig en laat niet met zich sollen. Naar de collega’s toe is ze zeker sympathiek, maar nogal gereserveerd, een beetje mysterieus zeg maar. Collega Koen (Andy Peelman), met wie Louise steeds op pad gaat, vist graag naar haar privéleven maar hij vangt meestal bot.