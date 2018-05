Nieuwe horrorserie van Stephen King ‘Castle Rock’ wordt mogelijk wereldsucces. Bekijk hier al de trailer avh

03 mei 2018

13u37 0 TV Er zit mogelijk een nieuwe hit van Hulu aan te komen. De Amerikaanse streamingdienst lanceert deze zomer de horrorserie ‘Castle Rock’, een reeks razend spannende verhalen in de werelden van horrorschrijver Stephen King. Deze trailer geeft al een veelbelovend voorsmaakje.

Hulu boekte vorig jaar een wereldwijde hit met ‘The Handmaid’s Tale’, een serie die overladen werd met Emmy’s, Golden Globes en lovende kritieken. Dit jaar wil Hulu dat kunststukje overdoen met ‘Castle Rock’, een horrorserie met afzonderlijke verhalen die zich afspelen in de werelden van schrijver Stephen King.

Niemand minder dan Stephen King zelf produceerde reeks, samen met topregisseur J.J. Abrams, die onder andere ‘Star Wars: The Force Awakens’ regisseerde. En ook bij de casting werd niets aan het toeval overgelaten, onder anderen Bill Skarsgard (de griezelige clown in ‘It’), Sissy Spacek (‘Bloodline’) en Terry O’Quinn (John Locke in ‘Lost’) spelen een rol.

Shawshank Redemption

Het spannendste aspect van de nieuwe serie is uiteraard de Stephen King-wereld. Elke aflevering zoomt in op een wereld uit een bekend verhaal van de topauteur. Zo komt onder andere ‘The Shawshank Redemption’ aan bod, misschien wel Kings bekendste verhaal.

Ook bij ons?

‘Castle Rock’ gaat op 25 juli in première op Hulu. Helaas is de streamingdienst enkel beschikbaar in de VS en Japan. Gelukkig komen succesvolle Hulu-series meestal snel ook bij ons op tv. Zo zendt Canvas momenteel ‘The Handmaid’s Tale’ uit en was ’11.22.63’, een serie over het gelijknamige boek van Stephen King, te zien op Fox. De kans is dus groot dat ook ‘Castle Rock’ snel bij ons op tv komt.